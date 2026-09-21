Servando y Florentino llegan a Tenerife el 14 de noviembre con su gira mundial

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Servando y Florentino llevan al parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife el próximo 14 de noviembre su gira mundial '¡Se buscan! Vivos o inmortales', parada en Canarias del 'World Tour 2026'.

Las entradas saldrán a la venta este martes a las 11.00 horas --hora canaria-- a través de Vivaticket y la página web servandoyflorentinotenerife.net.

La organización informará de los precios, las modalidades de entrada y las condiciones de acceso en la propia página de venta.

Con esta gira, que en España ya ha agotado las entradas de sus conciertos en Barcelona y Madrid, Servando y Florentino recorren América y Europa presentando un espectáculo que reúne los grandes éxitos que los convirtieron en uno de los dúos más reconocidos de la música latina junto a su nuevo repertorio, con el que reinterpretan la salsa desde una mirada actual.

Canciones como 'Una canción que te enamore', 'Una fan enamorada' o 'Tengo un corazón' forman parte de un cancionero que ha acompañado a varias generaciones y que se podrán escuchar en noviembre en Tenerife.