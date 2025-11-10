El Servicio Canario de la Salud administra 152.591 dosis de vacunas contra la gripe en un mes

Una persona mayor se vacuna contra la gripe - CONSEJERÍA DE SANIDAD

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha indicado que en el primer mes de vacunación contra la gripe se ha administrado un total de 152.591 dosis, lo que implica un 14,34 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

La campaña de vacunación 2025-26 comenzó el 6 de octubre con la inmunización de personas institucionalizadas en centros residenciales; personas con alto grado de dependencia, que fueron inmunizadas en sus domicilios; profesionales sanitarios; y niños incluidos en el programa de vacunación escolar frente a la gripe.

Posteriormente, a partir del 16 de octubre, se continuó con la campaña para el resto de grupos diana en todos los centros de salud y consultorios locales de las ocho islas, según ha informado la Consejería canaria de Sanidad en nota de prensa.

Por grupos poblacionales a los que va dirigida esta campaña principalmente, al de 60 o más años se han administrado 99.469 dosis, mientras que al de embarazadas 1.684 embarazadas y a personas menores de 60 años con enfermedades crónicas han recibido 20.611 su dosis de la vacuna contra la gripe.

En cuanto a la vacunación escolar, 7.062 niños de entre tres y cinco años de Educación Infantil han recibido su dosis de la vacuna contra la gripe.

GRIPE AVIAR

La Dirección General de Salud Pública recomienda la vacunación entre los profesionales que estén en contacto con animales, en especial con aves, como medida de protección adicional ante el riesgo de expansión de la gripe aviar en Canarias, como ha ocurrido en diversas comunidades autónomas.

También recuerda que esta campaña de gripe finalizará oficialmente el 31 de diciembre, si bien podrá extenderse hasta el 31 de marzo según evolución epidemiológica del virus. En este sentido, considera "fundamental" recordar que las personas con indicación no deben esperar para vacunarse, ya que lo "importante es estar protegidas antes de que empiece a haber casos a nivel comunitario".

Las personas interesadas en recibir estas vacunas pueden pedir cita a través del teléfono 012 o de sus números sin tarificación adicional 922 470 012 y 928 301 012.

Finalmente, matizan que debido a que las poblaciones diana de gripe y COVID-19 son distintas (la COVID-19 afecta más gravemente a personas mayores de 70 años y enfermos crónicos de cualquier edad) y que la estacionalidad del virus SARS-CoV-2 "es impredecible", el Ministerio de Sanidad ha establecido recomendaciones diferenciadas para ambas vacunas para proteger a los grupos más vulnerables y reducir el impacto asistencial.

Las vacunas pueden administrarse de forma conjunta si están indicadas, respetando un intervalo mínimo de tres meses desde la última dosis o infección confirmada por COVID-19.

En relación con ello, indican que son el medio "más eficaz" para evitar complicaciones en las personas que tienen un perfil "más vulnerable y reducen significativamente" el riesgo de hospitalización o fallecimiento por gripe o COVID-19.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recuerda que promover la vacunación contribuye también a descongestionar los servicios de urgencias y atención primaria, especialmente en los meses en que se de la mayor incidencia de estas afecciones respiratorias.