El Servicio Canario de Salud continúa esta semana en las islas su campaña de donación en diferentes puntos

La campaña de donación de sangre del Servicio Canario de la Salud continua la próxima semana en cuatro islas

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) habilitará esta semana diferentes puntos de donación de sangre en el archipiélago para facilitar la extracción al conjunto de la población.

El punto fijo de donación del Hospital Universitario de Canarias está operativo el sábado de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 y el domingo de 8:30 a 21:30 horas. Se contacta a través del 922 678 670.

El espacio de extracción del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria está activo el sábado de 9:00 a 13:00 horas. En este caso, el teléfono de atención al donante es el 922 602 060, según ha especificado la Consejería de Sanidad en una nota.

La próxima semana finalizará la campaña de donación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El lunes y martes se podrá donar en la Facultad de Ciencias del Mar. El horario será el lunes de 9:30 a 19:45 y el martes de 9:00 a 19:30 horas.

El 5 y 6 de octubre la campaña se trasladará al Campus de Montaña de Cardones, donde se realizarán extracciones el miércoles de 9:30 a 19:30 y el jueves de 9:00 a 19:00 horas.

De lunes a viernes habrá una campaña de donación en Arucas, concretamente, en la calle Fernando Caubín Ponce de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 horas. Además, el día 7, otra unidad móvil se instalará en el Paseo Marítimo de El Puertillo de 16:00 a 20:45 horas.

El 4 de noviembre se visitará la empresa INCABE, en Telde, donde tendrá lugar una colecta para el personal de 9:00 a 13:30 horas.También habrá una extracción en el IMD-Las Palmeras Golf de Las Palmas de Gran Canaria. Será el miércoles de 9:00 a 13:30 horas.

El viernes, 7 de noviembre, habrá una extracción en la sede de la Consejería de Educación de 9:00 a 13:45 horas.

Para finalizar la semana, se atenderá al público en el punto de donación instalado en el CC Alcampo, junto a la administración de loterías. El horario será el jueves y viernes de 16:00 a 20:45 horas.

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, número 4, en Las Palmas de Gran Canaria, de 8:15 a 21:15 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes).

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, permanecerá abierto al público el lunes de 9:15 a 13:15 y de 16:15 a 20:15, el martes y miércoles de 16:15 a 20:15 y el jueves y viernes de 9:15 a 13:15 horas (excepto festivos).

También se puede acudir sin cita previa a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias, de lunes a viernes de 10:30 a 13:30; el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 19:30 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes en ambos casos).

Por último, en Hospiten Roca San Agustín se puede donar con cita previa telefónica llamando al 928 301 012 (opción 8), el martes y miércoles de 8:00 a 14:00 horas (excepto festivos).

EN TENERIFE

El lunes de la próxima semana también finalizará la campaña de donación de la Universidad de La Laguna. En este caso, será en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería-Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval del Campus de Santa Cruz de Tenerife. El horario será de 9:15 a 19:30 horas.

El lunes y martes una unidad móvil visitará el Puerto de la Cruz, instalándose en la Plaza del Charco. El horario del lunes será de 9:45 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 y el martes de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:00 horas. El 5 de noviembre también se podrá donar sangre en la empresa Loro Parque de 9:30 a 13:00 horas.

De miércoles a viernes se visitará Santa Úrsula. El horario del miércoles será de 16:15 a 20:45, el jueves de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 y el viernes de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:00 horas.

El 5 y 6 de noviembre se celebrará la campaña de donación de la Universidad Europea de Canarias. El miércoles la colecta será en su sede de la Plaza del Príncipe de 9:00 a 14:15 y de 15:30 a 21:00 horas. El jueves la campaña tendrá lugar en la sede de La Orotava. Será de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:15 horas.

El viernes una unidad móvil se instalará en la Plaza de la Catedral de La Laguna, de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:30 horas.

Por otra parte, durante toda la semana se podrá donar en la sala de extracción situada en el interior del Multicentro Comercial El Trompo. El horario de donación será el lunes de 9:15 a 13:30, el martes de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30, el miércoles y jueves de 16:15 a 20:30 y el viernes de 9:15 a 13:30 horas.

Además, se puede acudir a donar al punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en la calle Méndez Núñez, número 14, de lunes a viernes de 8:15 a 20:30 horas.

En el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, se podrá donar de lunes a viernes de 8:15 a 19:30 horas. La atención telefónica se realiza a través del número 677980518, excepto festivos.

En lo que se refiere a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria, en el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de atención telefónica es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede acudir a donar sin cita previa de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. El teléfono de atención al donante es el 922 602 060.

También se puede donar en Hospiten Bellevue, en Puerto de la Cruz, con cita previa 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).

En el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, 53, se puede donar de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

ISLAS NO CAPITALINAS

Del 3 al 7 de noviembre se instalará un punto itinerante de donación en el Centro de Juventud de Antigua. El horario será lunes y martes de 16:00 a 20:45 y miércoles y jueves de 9:00 a 13:30 horas.

Por último, el viernes de 9:00 a 13:30 horas se podrá donar en la unidad móvil que se instalará en el Parque Tecnológico de Puerto del Rosario.

Asimismo, se puede donar en el punto fijo de la Red Transfusional Canaria ubicado en el Hospital General de Fuerteventura. El horario es de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas y se recomienda pedir cita previa en el 928 546 684.

La semana próxima se podrá donar en el Centro Sociocultural Yacomar de Tías. El horario será de lunes a jueves de 16:00 a 20:45 y el viernes de 9:00 a 13:30 horas.

En la isla también permanece operativo el punto fijo de la Red Transfusional Canaria en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. El horario es de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

El Hospital Universitario General de La Palma, en Breña Alta, dispone de un punto fijo de extracción de sangre disponible de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes de 10:00 a 15:30 horas. Los sábados permanecerá cerrado y los domingos estará operativo de 13:00 a 20:00 horas.

Los donantes pueden ponerse en contacto con el punto de donación a través de los teléfonos 922 185 321 y 922 185 320.

El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe cuenta con un punto de extracción en el que se puede donar sangre de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos.

En El Hierro se puede acudir a donar al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. El punto fijo está operativo los lunes de10:00 a 12:30 horas, excepto festivos.