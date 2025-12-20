El Servicio Canario de la Salud insiste en la necesidad de donar sangre durante las fiestas navideñas

Unidad móvil de donación de sangre - CEDIDO POR EL SCS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha insistido la importancia de acudir donar sangre durante las fiestas navideñas.

Según informa la Consejería de Sanidad, por este motivo activará la próxima semana colectas en Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria.

En este sentido, se trata de unas campañas extraordinarias que persiguen facilitar la donación de sangre al conjunto de la población.

Antes, este fin de semana, en Gran Canaria se podrá donar sangre este sábado en la unidad móvil instalada en la Plaza Nueva de La Aldea de San Nicolás. Será de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 20.30 horas.

También este sábado se podrá donar en las inmediaciones del Centro Comercial Siete Palmas de 09.45 a 14.00 y el domingo de 09.45 a 13.00 horas.

En cuanto a Tenerife, este sábado se podrá donar en la unidad móvil situada en la plaza de La Catedral de San Cristóbal de La Laguna de 10.00 a 13.45 y de 17.00 a 20.15 horas.

Además, estará operativo el punto fijo del Hospital Universitario de Canarias el sábado de 08.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 y el domingo de 08.30 a 21.30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

De igual modo, al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se podrá acudir el sábado de 09.00 a 13.00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

REQUISITOS PARA DONAR

Para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.