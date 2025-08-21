El Servicio Canario de Salud oferta 465 plazas en formación sanitaria especializada para el curso 2025-2026

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ofertará para la convocatoria 2025-2026 un total de 465 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE). Se trata de la cifra más alta de plazas para FSE hasta ahora ofertada por el sistema de salud en Canarias, con un incremento de 141 plazas respecto a la oferta de 2018 para la formación de especialistas en las instituciones sanitarias de las islas.

De este modo, con respecto al año 2023, el aumento es de 29 plazas, lo que sitúa Canarias por encima de la media nacional, que es de un 3%, según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota.

Asimismo, este jueves, 21 de agosto, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de FSE en la que se recogen todas estas plazas y que para Canarias suponen cinco plazas más que en la convocatoria previa. Asimismo, como novedad, en esta convocatoria se incluye formación en Inmunología y en Medicina de urgencias y emergencias, aprobada recientemente.

OFERTA POR ESPECIALIDAD

En el ámbito de la Atención Primaria, en Canarias se cubre el cupo máximo de plazas acreditadas con 122 plazas a ofertar, de las que 92 son de Medicina Familiar y Comunitaria, dos más que en la convocatoria anterior, y treinta de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Para el resto de especialidades, destacan las plazas en Salud Mental, con un total de 41 plazas, de las que doce son de Psiquiatría, diez de Psicología clínica y diecisiete de Enfermería especialista en Salud Mental. La oferta global incluye dos plazas de formación especializada de Psiquiatría infantil y de la adolescencia.

También cabe resaltar la especialidad de Pediatría con 21 plazas, Anestesiología con 16, Radiodiagnóstico con 12, Medicina interna con 12 y Medicina intensiva con 11, así como 27 para Enfermería obstétrico-ginecológica.