El Servicio Canario de Salud reforzará los puntos de donación de sangre en las islas la próxima semana

Archivo - Hemodonación y Hemoterapia acercará la donación de sangre a diferentes puntos de las islas - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) continuará facilitando la donación de sangre a través de una amplia red de unidades móviles y salas de extracción que la próxima semana recorrerán distintos municipios y espacios de Tenerife y Gran Canaria.

El SCS recuerda en una nota que donar sangre de forma regular, al menos dos veces al año, resulta fundamental para garantizar unas reservas adecuadas y atender las necesidades de los centros hospitalarios, ya que la sangre y sus componentes son necesarios para pacientes que requieren transfusiones por intervenciones quirúrgicas, accidentes, tratamientos oncológicos y otras patologías.

Asimismo, este fin de semana se reforzará la atención a los donantes de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

En Gran Canaria, mañana se podrá donar en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de 9:00 a 14:00 y en la unidad móvil ubicada en la Plaza de San Gregorio. Será de 9:00 a 13:00 horas.

En Tenerife, se habilitará una unidad móvil mañana en Leroy Merlín Adeje, que estará operativa de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 horas.

También el sábado se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas y el domingo de 8:30 a 21:30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se podrá acudir sin cita previa el sábado de 9:00 a 13:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

En La Palma se podrá donar en el punto fijo del Hospital Universitario General de La Palma mañana de 10:00 a 17:00 y el domingo de 13:00 a 20:00 horas.

Dónde donar en Tenerife

En Tenerife, la próxima semana se desarrollarán diferentes campañas de donación en Adeje, Tacoronte, La Orotava y San Cristóbal de La Laguna.

El lunes y martes se podrá donar en la unidad móvil habilitada en Leroy Merlin Adeje. El lunes de 9:30 a 12:15 y de 17:30 a 20:15 y el martes de 9:30 a 13:15 y de 16:30 a 20:15 horas.

Además, el 7 y 8 de octubre se podrá donar en el Centro de Desarrollo y Turismo Costa Adeje. El miércoles de 10:15 a 12:15 y de 17:30 a 19:15 y el jueves de 9:30 a 13:15 y de 15:30 a 19:15 horas.

En Tacoronte, la unidad móvil estará instalada de miércoles a viernes en la carretera general, frente a Correos. El miércoles atenderá de 10:15 a 12:45 y de 18:00 a 19:45, el jueves de 9:15 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 y el viernes de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:15 horas.

El lunes y martes se podrá donar en el Centro Comercial La Villa de La Orotava. El lunes de 9:45 a 12:30 y 17:15 a 20:30 y el martes de 9:15 a 13:30 y 16:15 a 20:15 horas.

Además, permanecerá operativa durante toda la semana la sala de donación del Multicentro Comercial El Trompo. El horario será el lunes de 9:15 a 12:30 y de 17:15 a 20:30 horas, el martes, jueves y viernes de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas y el miércoles de 10:15 a 12:30 y de 17:15 a 19:30 horas.

El viernes una unidad móvil se instalará en la plaza de la Catedral de San Cristóbal de La Laguna, donde atenderá a los donantes de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:15 horas.

La programación continuará el sábado en La Orotava, donde la unidad móvil estará ubicada en la calle Carrera de Escultor Estévez, en El Puente, de 9:45 a 13:15 horas. Durante esta jornada se realizará, además, un taller sobre grupos sanguíneos.

Dónde donar en Gran Canaria

En Gran Canaria, la actividad de donación se extenderá a diferentes puntos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa María de Guía, San Bartolomé de Tirajana, Agüimes, Telde y Santa Lucía de Tirajana.

En Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad del Atlántico Medio, en Tafira, contará con una unidad móvil de lunes a miércoles. El lunes el horario será de 9:00 a 13:00 horas, el martes de 9:00 a 14:00 horas y el miércoles de 9:00 a 14:00 y de 14:45 a 19:00 horas. El jueves la unidad móvil se desplazará a la sede de esta universidad en la calle Canalejas, en Las Palmas de Gran Canaria, de 9:00 a 14:00 horas.

El lunes también se podrá donar en el CIFP San Cristóbal, de 9:00 a 13:00 horas, y en el Parque de Las Rehoyas, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:30 horas.

El martes estará operativo un punto de donación en el Servicio Canario de Empleo, en la calle Crucita Arbelo, de 9:00 a 13:30 horas.

También el martes y el miércoles se podrá donar en la Universidad Fernando Pessoa, en Santa María de Guía, de 9:15 a 13:30 y de 15:00 a 19:30 horas.

El jueves se podrá donar en ELMASA II, en San Agustín, de 9:30 a 13:00 horas y el viernes será el turno de ELMASA, en el Polígono Industrial de Arinaga, en Agüimes, donde sus empleados podrán donar de 9:30 a 13:15 horas.

El jueves y el viernes habrá una unidad móvil en el Parque Canódromo, en Las Palmas de Gran Canaria. El jueves el horario será de 15:30 a 21:00 y el viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 horas.

En Telde, también el jueves y viernes se podrá donar en la sala de donación del Centro Comercial Alcampo. El jueves será de 15:30 a 21:00 y el viernes de 9:00 a 14:00 horas.

El viernes una unidad móvil se instalará en el Centro Comercial Las Arenas de 15:30 a 21:00 horas.

Asimismo, permanecerá operativo durante toda la semana el punto fijo de donación de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el punto fijo de Vecindario, de martes a jueves de 9:15 a 13:15 y de 16:15 a 20:15, el lunes de 9:15 a 12:15 y de 17:15 a 20:15 y el viernes de 9:15 a 13:15 horas.

Donde donar en Fuerteventura

Durante toda la semana permanecerá operativo el punto fijo de donación de sangre del Hospital General de Fuerteventura. El horario de atención será de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda solicitar cita previa llamando al teléfono 928 546 684.

Dónde donar en Lanzarote

En Lanzarote permanece operativo el punto fijo de donación de sangre ubicado en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

Dónde donar en La Palma

El Hospital Universitario General de La Palma dispone de un punto fijo de extracción de sangre. El horario para donar es de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes se puede donar de 10:00 a 15:00 horas.

Los sábados se puede donar de 10:00 a 17:00 y los domingos de 13:00 a 20:00 horas.

Las personas interesadas pueden contactar con el punto de donación a través de los teléfonos 922 185 321 y 922 185 320.

Dónde donar en La Gomera

En el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe se puede donar de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos).

Dónde donar en El Hierro

El Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes dispone de un punto fijo de extracción. Las donaciones se realizan los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos. Para solicitar información o cita previa se puede llamar al 690 886 059 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.