El Servicio Canario de Salud suma más de 9.800 plazas estabilizadas por concurso de méritos

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, preside en Santa Cruz de Tenerife una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de Salud ha informado este viernes de la estabilización de más de 9.800 plazas por concurso de méritos, toda vez ha culminado el proceso excepcional establecido recientemente, habiéndose adjudicado la práctica totalidad de las plazas convocadas y efectuado los nombramientos.

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, ha presidido este viernes, día 3 de julio, en Santa Cruz de Tenerife una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que se informó a los representantes sindicales con representación de estos avances en el proceso de estabilización del SCS.

En particular, informa la Consejería de Sanidad en una nota, ya han concluido los 47 procesos selectivos de las distintas especialidades de Facultativo Especialista de Área/Médicos adjuntos y a las categorías de Médica/o de Familia y Pediatra de Equipo de Atención Primaria, Odontoestomatóloga/o, Médica/o de Urgencia Hospitalaria, Médica/o de Admisión y Documentación Clínica y Técnica/o de Salud Pública, lo que ha supuesto el nombramiento de 1.300 plazas de profesionales del Grupo A/A1 Sanitario como personal estatutario o laboral fijo del SCS.

En relación a las categorías Sanitarias (no facultativos) y de Gestión y Servicios se han adjudicado más de 3.100 plazas en primera adjudicación.

Además, en este mes de julio, se producirá la adjudicación y nombramiento de los procesos selectivos de las categorías con mayor número de plazas convocadas: Enfermera/a, Auxiliar de Enfermería y Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, lo que supondrá la finalización de este procedimiento en primera adjudicación, que afecta a 5.390 plazas.

Tras la primera adjudicación en el marco del concurso de méritos, la Dirección General de Recursos Humanos del SCS está desarrollando las segundas adjudicaciones de este procedimiento, cuyo objetivo es cubrir las vacantes durante el proceso de nombramiento.

Estas actuaciones estarán orientadas especialmente a garantizar la cobertura efectiva de las plazas ubicadas en las islas no capitalinas, permitiendo que puestos que inicialmente no pudieron ser ocupados en la primera adjudicación sean finalmente cubiertos por personal fijo, una acción con la que se busca dotar de estabilidad a las plantillas y a la prestación asistencial en todo el territorio canario.

CONCURSO DE ESTABILIZACIÓN

Según advierte la Consejería de Sanidad, el proceso de estabilización mediante concurso-oposición continúa avanzando conforme a la planificación establecida. De este modo, se ha celebrado el examen de 82 procesos con fase oposición, que continúan avanzando en las distintas fases del procedimiento selectivo, lo que permitirá iniciar en los próximos meses los primeros nombramientos de personal estatutario fijo derivados de este sistema.

El proceso de estabilización de las plantillas de personal de las instituciones sanitarias públicas del archipiélago permitirá la estabilización de las plantillas del personal estatutario y laboral del SCS que se componen de más de 12.400 plazas, de las que 9.867 personas podrán acceder directamente por concurso de méritos.

CURRÍCULO ELECTRÓNICO

El director del SCS informó también que durante el mes de julio está prevista la puesta en funcionamiento de la primera fase del Currículo Electrónico del Servicio Canario de la Salud.

Actualmente se está en fase de pruebas con un árbol de méritos genérico para todos los profesionales sanitarios y profesionales de las áreas de gestión y servicios.

Esta primera implantación tendrá un carácter progresivo, permitiendo a los profesionales incorporar y mantener actualizada su información curricular en un entorno único, estructurado y normalizado.

En sus fases de desarrollo, el Currículo Electrónico se integrará de forma paulatina en los distintos procedimientos de selección, provisión de puestos, empleo temporal, desarrollo profesional y demás procesos de gestión de personal. La información curricular validada podrá ser reutilizada en los diferentes ámbitos de actuación, evitando la reiteración de aportación documental y simplificando la tramitación administrativa.

El Currículo Electrónico constituiría, asimismo, una herramienta "estratégica" para el Servicio Canario de la Salud, al configurar una fuente corporativa única de información profesional que contribuirá a mejorar la calidad de los datos, incrementar la eficiencia de los procedimientos de recursos humanos y avanzar hacia una gestión "más integrada, homogénea y orientada" al servicio de los profesionales.

OTROS ASUNTOS ABORDADOS

Por otro lado, en la reunión de la Mesa Sectorial de este viernes se aprobaron los temarios de los procesos selectivos correspondientes a las categorías de Facultativo Especialista de Área de Inmunología y de Radiofarmacia y de tapicero.

Asimismo, las personas participantes en la reunión analizaron el contenido del documento de cierre del grupo de trabajo de Especialidades de Enfermería, en el que se recogen los criterios para avanzar en la implementación y ordenación de las categorías de Enfermera o Especialista en el SCS. En este contexto, con la aprobación de este documento en la Mesa Sectorial de hoy se acordó iniciar los trámites para la negociación de este procedimiento.

Por otro lado, el director del SCS informó que se está trabajando en la propuesta de mejora de las condiciones laborales para los médicos y facultativos que será objeto de una reunión específica con los convocantes de la huelga y que será elevado también a la mesa sectorial.