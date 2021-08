El Servicio de Limpieza Viaria de Las Palmas de Gran Canaria avisa de que 'pelará' porque este siga siendo público

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Limpieza Viaria de Las Palmas de Gran Canaria, Marcos Javier García, ha avisado de que desde su colectivo 'pelearán' para que el servicio de limpieza de la ciudad siga siendo público.

Todo ello, en referencia a la propuesta que ha sacado el Ayuntamiento capitalino para externalizar la contratación para la limpieza en cuatro sectores, que se sumarían a otros 14 que ya están gestionado por empresas privadas, con la justificación de "garantizar las condiciones de salubridad e higiene de los ciudadanos".

Según ha apuntado García en declaraciones a los periodistas, esto "no es motivo suficiente ni justificante", a lo que ha añadido que se les ha puesto en conocimiento que han habido un total de 3.600 llamadas de queja desde julio de 2020 hasta el mismo mes de este año, si bien ha asegurado que no se sabe de qué distrito proceden las quejas, por lo que no se puede conocer si es responsabilidad del servicio público o privado.

Asimismo, ha asegurado que "es cierto" que con el personal actual "no se llega con la asiduidad que se estaba llegando antes", apuntando de esta manera a una carencia de personal que ha achacado a la "excusa" de la contratación y la tasa de reposición.

Igualmente, ha destacado que pese a que el consistorio de la ciudad haya informado de que esta externalización será más barata para las arcas municipales, "no" es posible hacer una comparativa, a lo que ha sumado que se ha destruido la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que contemplaba 1.100 empleados del servicio.

Ha afirmado así que desde el Ayuntamiento están "privatizando cachito a cachito", "arrinconando" el servicio público, apuntando que "con los cuatro que quedan no funciona y es mejor una gestión privada".

Finalmente, ha apuntillado que "hace tiempo" había trabajadores que pasaban por los cuartelillos preguntando por el personal, qué sectores se hacían o cómo se hacía y distribuía el trabajo, asegurando que lo consideraban algo anecdótico pero que ahora apuntan a que está relacionado con la nueva propuesta.

Por otro lado, el concejal por el grupo Coalición Canaria - Unidos por Gran Canaria (CCxUGC), David Suárez, que se ha reunido con trabajadores de este sector para "paralizar o evitar que se siga incrementando" estas situaciones, ha criticado que "estas no son formas, aprovechando el mes de agosto" para sacar esta actuación, que "difiere totalmente" con el concurso público.