Servicios de emergencia en Lanzarote y La Graciosa se mantienen activos ante incidencias tras el cero energético

Archivo - El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort - CABILDO DE LANZAROTE - Archivo

Recuerda a la población que, ante cualquier incidencia o situación de emergencia derivada del cero energético, puede ponerse en contacto con el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha dado cuenta este sábado del restablecimiento del suministro eléctrico tras el cero energético registrado durante la madrugada de este sábado, a la vez que informa que mantiene activos sus servicios ante las posibles incidencias derivadas de este episodio.

Ante esta situación, la institución insular ha declarado el Plan de Emergencias Insular de Lanzarote (PEIN) en situación de prealerta por afectación a suministros básicos, con el objetivo de mantener la coordinación y el seguimiento de las posibles afecciones a los servicios esenciales, según informa el Cabildo en una nota.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, ha señalado que el Cabildo está "pendiente" desde primera de la evolución de la situación y de las posibles afecciones a los servicios esenciales. "Aunque el suministro eléctrico se ha recuperado, mantenemos nuestros servicios activos y el PEIN en prealerta para atender cualquier incidencia que pueda producirse", ha señalado.

El presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Francisco J. Aparicio, asegura que desde que se produjo el cero energético "los bomberos de ambos parques se pusieron al servicio de las posibles incidencias". "Hasta el momento, únicamente solo se ha detectado una incidencia en un ascensor a causa del corte de suministro. No obstante, seguimos en alerta ante cualquier consecuencia producida por este tiempo sin energía", ha señalado.

CERO ENERGÉTICO

El cero energético se produjo en torno a las 05:44 horas y afectó a Lanzarote, con la excepción de Playa Blanca, que mantuvo el suministro eléctrico por su conexión con Fuerteventura. La incidencia llegó a afectar aproximadamente a 73.600 clientes.

Según la información técnica trasladada al Cabildo, la incidencia tuvo su origen en la estación de Mácher, a raíz de una afección relacionada con una malla del sistema eléctrico, partiendo el episodio de la línea de 132 kV. A partir de ahí se produjeron posteriores afecciones en la red eléctrica.

El Gobierno de Canarias declaró asimismo la situación de prealerta del PLATECA por afectación a suministros básicos, a efectos del seguimiento de la evolución de la incidencia, la coordinación entre las administraciones y organismos implicados y la valoración de posibles afecciones a los servicios esenciales.

El presidente insular ha agradecido el trabajo desarrollado durante estas horas por los servicios de emergencia, cuerpos de seguridad, técnicos y profesionales que han intervenido y pide a la población que permanezca atenta a las comunicaciones que se realicen a través de los canales oficiales.

AFECCIONES AL SUMINISTRO DE AGUA

El Cabildo ha informado asimismo de que la incidencia eléctrica puede provocar afecciones en el abastecimiento de agua en distintos puntos de Lanzarote y La Graciosa, debido a la dependencia energética de las instalaciones vinculadas a la producción, impulsión y distribución.

De este modo, se ha recomendado a la ciudadanía realizar un uso responsable del agua mientras se normaliza completamente el funcionamiento de las instalaciones y consultar las actualizaciones que se publiquen a través de los canales oficiales.

En paralelo, el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa recuerda a la población que, ante cualquier incidencia o situación de emergencia derivada del cero energético, puede ponerse en contacto con el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, cuyos efectivos permanecen operativos para atender las necesidades que puedan producirse.

Los teléfonos habilitados son el 080, para emergencias en Lanzarote, y las centralitas de Bomberos 928 816 308, 928 816 312 y 928 814 858.