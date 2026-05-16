Sierra Ladrero (PP), sobre la denuncia por una presunta agresión a una menor en Los Cristianos: "Es absolutamente falso"

El primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Arona, Luis Sierra Ladrero (PP) - LUIS SIERRA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Arona, Luis Sierra Ladrero (PP), ha negado este viernes haber sido denunciado por una presunta agresión a una menor el pasado año en Los Cristianos. El regidor también aclara que "no participó" de ningún acto violento.

Así lo ha asegurado el dirigente municipal en un comunicado emitido este viernes, en donde niega haber recibido "denuncia, comunicación judicial o policial" alguna en tal sentido: "Ni he participado en reyerta o agresión de ningún tipo", añade el popular.

Estas declaraciones se suceden después de que la formación Fuerza Canaria exigiese este viernes la "dimisión inmediata" de Sierra Ladrero (PP), tras, presuntamente, haber sido denunciado ante la justicia por una agresión a una menor en 2025 en Los Cristianos.

A juicio de Sierra Ladrero, las imágenes difundidas en torno a esa presunta agresión mostrarían, de hecho, que no participó "en ningún enfrentamiento físico ni en conducta violenta alguna".

"Resulta absolutamente falso e inaceptable que se me presente públicamente como autor o partícipe de una agresión. Quiero expresar, además, mi condena más firme a cualquier forma de violencia, venga de donde venga. Deberán ser las autoridades competentes quienes investiguen los hechos y depuren las responsabilidades", ha señalado.

"DESESTABILIZAR" A UN GOBIERNO

Para el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Arona, resulta "inadmisible" que se utilice "una información incompleta, sesgada y carente de contraste suficiente" para intentar "dañar" su "honor, mi imagen pública y, por extensión, la gran labor" que, a su juicio, realiza el Partido Popular en el gobierno municipal de Arona.

"Hay un intento evidente de desestabilizar al actual gobierno municipal y de frenar una gestión que mira por el bienestar de los vecinos Arona por encima de cualquier otro interés", ha añadido.

Ante la divulgación de estas informaciones, Sierra Ladrero (PP) ha pedido "respeto" hacia él y su familia, actualmente "afectada" por el relato y difusión de unos hechos que, aclara, "no son ciertos y que se quieren utilizar como instrumento de desgaste político".

El político ha reiterado, asimismo, su "absoluta tranquilidad, confianza en la justicia y compromiso con la convivencia, el respeto institucional y la defensa de la verdad", por lo que manifiesta que no contribuirá a "alimentar una polémica artificial ni a participar en un juicio mediático construido sobre insinuaciones".

"Seguiré centrado en mi responsabilidad institucional y en el trabajo que los vecinos de Arona esperan de quienes tenemos la obligación de servirles", ha concluido.