Siete heridos tras la colisión de dos vehículos y el vuelco de uno de ellos en la GC-1, a la altura de Agüímes

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han resultado heridas este domingo tras la colisión lateral de dos vehículos y el vuelco lateral de uno de ellos en la GC-1, en sentido sur, a la altura del municipio grancanario de Agüimes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:18 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos aseguraron los dos vehículos implicados en el accidente. Uno de ellos había volcado de forma lateral.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a los siete afectados, que resultaron heridos con lesiones de diferente consideración y fueron trasladados al Hospital ICOD Ciudad de Telde y al Centro Médico Arnao.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.