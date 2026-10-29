Sindicatos médicos descartan a Adasat Goya (SCS) como interlocutor de la huelga y exigen a Clavijo otro mediador

Archivo - Concentración de médicos en el HUC contra el Estatuto Marco de Sanidad - SINDICATO MÉDICO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga conformado por CESM Canarias-SEMCA ha remitido una carta al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la que comunica formalmente la "pérdida de confianza" en el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Gota, como interlocutor en el conflicto.

Las organizaciones convocantes consideran que sus recientes manifestaciones públicas, cuestionando la representatividad del comité de huelga y atribuyéndole motivaciones políticas "han deteriorado gravemente las condiciones necesarias para mantener una negociación basada en la confianza, el respeto institucional y la buena fe".

Por este motivo, detallan en una nota que han solicitado a la Presidencia del Gobierno de Canarias la designación "urgente" de un nuevo interlocutor con "actitud y aptitud efectiva de negociación, respetuoso y acceso a los niveles de decisión política, organizativa y presupuestaria".

Igualmente solicitan que "juegue limpio, sin recurrir a herramientas que siembran confusión, servicios mínimos que atentan contra el derecho de huelga, y fomentar la confusión utilizando 'caballos de Troya'".

El comité reitera que mantiene "intacta su" voluntad de alcanzar un acuerdo y reclama que se restablezca "cuanto antes" una negociación real y efectiva que permita poner fin a la huelga médica.