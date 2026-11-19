Archivo - El candidato de Primero Canarias-Coalición Canaria (1ºCAN-CC) al Congreso de los Diputados por Las Palmas, Teodoro Sosa - CEDIDO POR 1ºCAN-CC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Primero Canarias-Coalición Canaria (1ºCAN-CC) al Congreso de los Diputados por Las Palmas, Teodoro Sosa, ha garantizado una defensa "con uñas y dientes" la continuidad del descuento del 75% para residentes en los desplazamientos aéreos y marítimos; y de la gratuidad de las guaguas.

Según ha explicado la formación tras un encuentro con la empresa de transportes Global, su aspirante en las elecciones generales del 29N ha hecho especial hincapié en que ambas medidas son "intocables" y "fundamentales" para compensar los sobrecostes derivados de la lejanía e insularidad.

"Las guaguas gratis y el descuento del 75% para viajar no son regalos de Madrid. Son derechos que Canarias ha conquistado por justicia. Y que nadie tenga ninguna duda: los vamos a defender con uñas y dientes. Porque vivir en Canarias no puede significar tener menos oportunidades ni pagar más por desplazarnos que quienes viven en la península", sostuvo Sosa.

Además, recordó la lucha que ha mantenido Canarias, año a año, para que se mantenga la gratuidad de las guaguas y reclamó el blindaje de esta medida de manera permanente. "No vamos a dar un paso atrás. Si en la península se pagan los trenes aquí tienen que seguir pagando el 100% de las guaguas", explicó.

El candidato ha considerado muy importante que se mantenga esta medida durante los próximos años por la "revolución" que ha supuesto en el transporte terrestre en las islas y el ahorro en el bolsillo de los canarios.

Desde su puesta en marcha, las islas han pasado de mover 66 millones de pasajeros en guaguas a 104 millones, lo que ha contribuido a evitar una mayor congestión de las carreteras en Gran Canaria y Tenerife al reducirse el uso del vehículo privado.

Sosa ha anunciado asimismo que defenderá en Madrid que sea el Estado quien asuma el coste íntegro de la medida, ya que en la actualidad son los cabildos quienes están financiando parte de la gratuidad de las guaguas.

El coste global es de 160 millones anuales y no los 120 millones que abona Madrid, mientras que el candidato explicó que el Gobierno de España acumula una deuda de 75 millones de euros al Cabildo de Gran Canaria.

BLINDAJE DEL 75%

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso de 1ºCAN-CC recordó que "los canarios sabemos que aquí todo es más caro y también que nuestra conectividad es más complicada por la lejanía y la insularidad".

Esta realidad geográfica convierte en imprescindible la defensa de medidas específicas que acerquen al archipiélago al territorio peninsular y europeo. "Son lógicas porque no podemos salir nadando de Canarias para desplazarnos y por eso hemos anclado en el REF el 75% de descuento a los viajes de los residentes", dijo.

Sosa advirtió que blindar y defender esta bonificación para abaratar los billetes de avión y barco pasa por tener una voz canaria firme y alta en el Congreso que lo exija "año a año".

"No es un regalo que Madrid hace a los canarios, sino una medida imprescindible para que un billete que antes costaba 400 euros hoy cueste 100 euros", afirmó para añadir que "a nadie hay que explicarle a un canario lo que el descuento del 75% ha supuesto en la conectividad entre las islas y con la península".

Por último, el candidato de la alianza nacionalista anunció que luchará para que el Estado financie el 75% del descuento de residentes en los viajes marítimos entre islas, en lugar del 50% que está pagando en la actualidad.