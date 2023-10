Suárez admite cuestiones "personales y políticas" en la dimisión de Miñarro y emplaza a ASG a proponer sustituto

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha admitido este martes razones "personales y políticas" en la dimisión de Fernando Miñarro como director general de Infraestructuras Educativas y ha emplazado a Agrupación Socialista Gomera (ASG) a que proponga su sustituto.

"Estoy a la espera", ha indicado en la sesión de control en respuesta a preguntas de NC-BC y PSOE, subrayando que su departamento ejecuta ahora el presupuesto que apoyó en la pasada Legislatura la formación gomera.

El consejo ha indicado "alto y claro" que Miñarro "ha hecho un buen trabajo" en los poco menos de tres meses que ha estado al frente de la dirección general y ante la "situación catastrófica" en la que están muchos centros educativos de las islas, ha avanzado que preparan un nuevo plan que ayude a mejorar las instalaciones.

Suárez ha precisado que la relación entre PP y ASG es "magnífica", algo que pudo constatar en una reciente visita a La Gomera en la que se reunió con el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, y los alcaldes de la isla y se constató la "necesidad de mejorar" las instalaciones.

"Todos debemos arrimar el hombro", ha apuntado, y la intención del Gobierno regional es "atacar" este problema.

Ha dicho también que la dimisión no tiene que ver con los retrasos en las obras para adaptar los centros educativos para el alumnado de cero a tres años porque se retiró la competencia a la dirección general y ha indicado que el departamento tiene "todos" los recursos humanos al completo salvo dos jefaturas de servicio que se tienen que publicar.

"Los plazos son los que son, no me voy a saltar ningún plazo, no me pida eso, ni usted ni nadie", ha explicado.

Suárez ha admitido también que la ejecución presupuestaria en infraestructuras educativas "es penosa" pero entiende que en tres meses al frente de la Consejería no se puede "ejecutar lo que no se ha hecho".

Ha indicado también que no va a entrar en una "guerra innecesaria" en torno a la dimisión ya el problema de fondo en las infraestructuras educativas es que "están obsoletas" y en las ocho islas.

NC-BC VE "ACUCIANTE" EL RETO DE MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS

Carmen Hernández (NC-BC) ha indicado que es una "grave aseveración" que Miñarro diga que se va del Gobierno porque no pinta "nada", y más aún en un Gobierno "que empieza su andadura" y que se enfrenta al "reto" unas infraestructuras educativas en mal estado y que se han ido "cronificando".

Ha detallado que el 40% de los centros tiene más de 40 años, muchos no cumplen la normativa eléctrica o de accesibilidad, hay barracones y también falta una adaptación al cambio climático. "El reto es acuciante", ha destacado.

Hernández se ha preguntado si hay una "desavenencia política" entre los socios de gobierno dado que los cargos "se han cruzado" y "parece que lo que importa es ver como se reparte el poder".

Marcos Hernández, del Grupo Socialista, ha comentado que hay "pocos" criterios personales en la dimisión de Miñarro "y sí de gestión" y ha planteado si su marcha obedece al "retraso" en la ejecución de las obras para las plazas de dos a tres años, o el plan de zonas de sombra.

En su opinión, la dimisión "es una cuestión política, no personal", y también se ha preguntado "qué intereses puede haber" en torno a la modificación de reglamentos y mesas de contratación. "Debe dar alguna explicación más", ha espetado al consejero.