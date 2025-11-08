Suárez asegura que el PP apoyará el 'Decreto Canarias' "siempre y cuando sea sólo para el archipiélago"

El secretario general del PP de Canarias, Poli Suárez - CEDIDO POR PP DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Canarias, Poli Suárez, ha asegurado que los populares apoyarán el llamado 'Decreto Canarias' "siempre y cuando sea sólo para el archipiélago", ya que, dijo, algún medio de comunicación está apuntando a que se podrían incluir medidas para otras CCAA.

"El PP va a apoyar ese decreto siempre y cuando sea solo para Canarias. Es lo que hemos dicho desde el minuto uno y también lo que se anunció por parte del Gobierno; un decreto donde sólo se hable de las necesidades reales que tiene Canarias", comentó este sábado en declaraciones a los medios de comunicación.

Aquí, Suárez explicó que el decreto debe incluir todas las medidas acordadas para ayudar a los ciudadanos que aún a día hoy siguen sufriendo las consecuencias de la erupción del volcán de La Palma.

También, continuó, "hay que hablar" de infraestructuras hidráulicas o de infraestructuras educativas, matizando en este último punto en su condición de consejero de Educación del Gobierno regional, que el Estado lleva desde el año 2017 sin cumplir con compromiso existente con Canarias para mejorar las infraestructuras educativas --42 millones de euros anuales--.

"Hoy hemos visto en algún medio de comunicación como ya empiezan a hablar de poner medidas de otras CCAA. El acuerdo del Gobierno de Canarias, insisto, es que se lleve un decreto que hable solo de esas necesidades reales que tenemos en las islas", concluyó.