Suárez (PP) dice que quien haya mentido en el Parlamento sobre el Caso Mascarillas tendrá que asumir las consecuencias

Archivo - Consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Canarias, Poli Suárez, ha instado este sábado a dejar actuar a la justicia con el Caso Mascarillas para que dictamine si desde el Gobierno de Ángel Víctor Torres se hicieron las cosas bien o mal, al tiempo que incidió en que quien haya mentido en sede parlamentaria sobe este asunto tendrá que asumir las consecuencias.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, de citar a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama los días 27 y 28 de noviembre en la causa que en la se investigan los contratos de compraventa de mascarillas adjudicadas por el Ejecutivo canario a la presunta trama durante la pandemia del coronavirus.

"Desde el Partido Popular, respeto absoluto a la justicia. Lo hemos dicho desde el minuto uno, hay indicios que están recogidos en los informes de la UCO y, por lo tanto, la justicia tiene que actuar. El PP va a dejar actuar a la justicia sin juicios paralelos", observó Suárez.

El popular añadió que quien haya mentido en sede parlamentaria sobre el Caso Mascarillas tendrá que asumir responsabilidades y consecuencias aunque, reiteró, "será la justicia quien dictamine si se hicieron las cosas bien o se han hecho las cosas mal".

Finalmente, el secretario general apuntó que el PP va a llegar hasta el final porque la ciudadanía merece una explicación. "La ciudadanía merece conocer la verdad de todo lo que ha pasado con el Caso Mascarillas", concluyó.