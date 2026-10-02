Un Fallecido Y Un Herido Tras El Vuelco De Un Camión En La TF-5, A La Altura De Somosierra (Tenerife) - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión en la TF-5, a la altura de Somosierra, en Santa Cruz de Tenerife, ha dejado este viernes un fallecido y un herido. El incidente ocasionó retenciones al tráfico en los carriles en sentido descendente que dan entrada a la capital tinerfeña.

Una vez dada la alerta al Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, se han desplazado dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, efectivos de los bomberos, de la Policía Local, Guardia Civil y operarios de Carreteras del Cabildo, según informa Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento.

El accidente, que implicó a varios vehículos, deja por ahora una persona fallecida y un herido. Efectivos de Policía Local trataron este viernes de abrir un carril de desvío de la circulación para dar salida a los vehículos que permanecían parados en la TF-5.