Un surfista herido de gravedad al sufrir un accidente en una playa de La Oliva (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 1 (EUROPA PRESS)

Un surfista, de 47 años y nacionalidad polaca, ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un accidente en una playa de La Oliva, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes en Piedra Playa, lugar hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser alertado de que el personal de salvamento de la playa había rescatado a un surfista con signos de ahogamiento incompleto.

En el lugar, el personal saniario del SUC, junto a un médico y un enfermero del centro de salud de Corralejo, comprobaron que el afectado presentaba un ahogamiento incompleto y un traumatismo en la espalda de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

Asimismo se personaron en la zona efectivos del Servicio de Extinción y Salvamento de La Oliva, que colaboraron con los recursos desplazados al lugar, y agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de las diligencias.