Suspenden temporalmente el pago de tasas portuarias en La Restinga ante las afecciones por obras y migración

Archivo - La Restinga - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

La medida será aplicable hasta la finalización de los trabajos, en julio de 2026

VALVERDE (EL HIERRO), 13 (EUROPA PRESS)

Puertos Canarios ha decidido suspender temporalmente el pago de tasas portuarias en el puerto de La Restinga, en El Hierro. La decisión se toma ante las afecciones de las obras de ordenación y renovación de pantalanes que allí se ejecutan, y lo que ha supuesto la llegada "masiva" de migrantes a la zona.

Así, la entidad habría detectado la "afección significativa" que se genera sobre la operatividad del puerto, ya que el proyecto en marcha afecta al conjunto del recinto portuario y a la totalidad de los pantalanes y amarres existentes, lo que limitaría el uso normal de los servicios portuarios por parte de los usuarios, según ha señalado Puertos Canarios en una nota de prensa.

Las obras, adjudicadas por un importe de 1.775.000 euros, comenzaron el 1 de julio de 2025 y tienen como objetivo reordenar completamente el espacio de atraque del puerto, sustituyendo las infraestructuras actuales por nuevas líneas de pantalanes que permitirán alcanzar una capacidad de amarre para 160 embarcaciones.

Asimismo, ante esta situación, Puertos Canarios ha determinado que, cuando la ejecución de obras interrumpe o afecta gravemente a la prestación de los servicios, junto a otras vicisitudes, no procede la liquidación de las tasas, garantizando la "equivalencia" entre el servicio prestado y la tasa abonada.

De este modo, según precisa la entidad, la medida será aplicable desde el inicio de los trabajos hasta su conclusión, prevista para julio de 2026, y se extenderá tanto a las tasas portuarias correspondientes a ese periodo como a las liquidaciones practicadas durante el mismo, con un efecto de doce meses.

No obstante, quedarán excluidos de esta medida los servicios vinculados al suministro y consumo de agua y energía, que seguirán abonándose con normalidad.

MODERNIZACIÓN DEL PUERTO

La actuación que se está ejecutando en La Restinga formaría parte de la estrategia del Gobierno regional para modernizar las infraestructuras portuarias y mejora de servicios, siguiendo el modelo instaurado de Ecopuertos Inteligentes.

Recuerdan, asimismo, que el puerto de La Restinga tiene una especial relevancia para la isla de El Hierro, al concentrar actividad vinculada a embarcaciones recreativas, excursiones marítimas, buceo y actividad pesquera, sectores que constituyen un importante motor económico y turístico para El Pinar.

De este modo, con esta intervención, Puertos Canarios busca mejorar la organización del espacio portuario, renovar las infraestructuras de atraque y reforzar la seguridad y la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios.