Suspendida este jueves la actividad en algunos centros de día y escuelas infantiles de las islas por la borrasca

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias cerrará este jueves algunas escuelas infantiles y centros de día en el archipiélago ante la borrasca 'Therese'.

La medida se ha tomado siguiendo la recomendación y medidas preventivas decretadas por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, para evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población durante este episodio meteorológico, según ha informado a los medios el departamento regional en una nota.

En el caso de las escuelas infantiles, la medida se extenderá al viernes y, en Gran Canaria, afectará a Aridamán, Las Folias y La Fuente (Las Palmas de Gran Canaria) y a la escuela La Atalaya (Guía). Por su parte, en la isla de Tenerife, se verán afectadas las escuelas de Anaga, Añaza, Asunción y Bentenuya, Niño Jesús (La Laguna), Aguamansa y El Drago (Puerto de la Cruz) y Virgen del Carmen (Los Realejos).

En la isla de La Palma, se verá afectado el centro San Miguel Arcánge, en Santa Cruz de La Palma.

CENTROS DE DÍA

Por su parte, los Centros de Día de mayores que permanecerán cerrados este jueves son el Centro de Estancias Diurnas de Mayores Las Palmas, el Centro Día de Marzagán y el Centro Día para Mayores Las Palmas (Ciudad Alta).

A ellos se suma el Centro de Mayores de Agaete, el Centro de día para mayores de Arucas, el Centro de Día para Mayores de Ingenio, el Centro Día de Mayores San Bartolomé de Tirajana, el Centro de Día La Aldea de San Nicolás, el Centro de Día de Vecindario, el Centro de Día de Mayores Santa María de Guía, así como el de Telde.

En Tenerife, la medida afectará al Centro de Día II para Mayores de Santa Cruz de Tenerife, al Centro de Día para Mayores Isidro Rodríguez Castro, al Centro de Día para Mayores de Guía de Isora, al Centro de Día para Mayores de Güímar, al Centro de Día para Mayores de Icod de los Vinos, al Centro de Día para Mayores del Puerto de la Cruz, al Centro de Día para Mayores de Los Realejos y al Centro de Día para Mayores de San Miguel de Abona.

La medida afectará al Centro de Día para Mayores de Puerto del Rosario y Centro de Día para Mayores de Gran Tarajal, en Fuerteventura, y en Lanzarote, al Centro de Día para Mayores de Arrecife.

En las islas de La Palma y El Hierro, el cierre por la borrasca comprenderá al Centro de Día Mayores de Santa Cruz de La Palma y al Centro de Día El Hierro.