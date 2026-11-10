Suspendidas las clases presenciales este miércoles La Palma y La Graciosa ante la llegada de la borrasca 'Charles'

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias del Ejecutivo regional, ha decretado que la actividad lectiva de este miércoles se desarrolle de forma telemática en los centros educativos de las islas de La Palma y La Graciosa, ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos.

En el caso de La Palma, la medida responde a la declaración de alerta máxima por viento, mientras que en La Graciosa se adopta por alerta por fenómenos costeros. De esta manera, la actividad lectiva se desarrollará de forma no presencial en aquellas enseñanzas que así lo permitan, de acuerdo con las medidas previstas para este tipo de situaciones.

Desde la Consejería de Educación se recuerda a los equipos directivos de los centros educativos la importancia de adoptar las medidas preventivas necesarias ante estos fenómenos meteorológicos adversos. Asimismo, se recomienda a la comunidad educativa permanecer atenta a las actualizaciones que se emitan a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias.