Suspendido el desahucio de ocho familias en Las Palmas de Gran Canaria y comienza una negociación con la Sareb

Una persona muestra sus llaves durante una concentración en apoyo a Maricarmen tras su desahucio en Madrid, ante la Delegación del Gobierno, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La protesta ha sido convocada tras el desahucio de M - Lorena Sopêna - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de ocho familias previsto para este a las 10.00 horas de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria ha sido finalmente suspendido y se iniciará una negociación entre la Sareb, una sociedad creada con capital público, y Derecho al Techo en representación de los afectados.

En este sentido, alrededor de un centenar de personas se han concentrado a las puertas del edificio, ubicado en la Calle Nicolás Estévanez de la capital, tras una convocatoria de movilización promovida por la plataforma ciudadana desde las 08.00 horas.

La Sareb ha solicitado al juzgado la suspensión de los lanzamientos y que se abra una vía para estudiar de manera individualizada la situación de cada una de las familias con el objetivo de alcanzar una solución habitacional, incluida la posibilidad de un alquiler social.

Al respecto, la abogada de Derecho al Techo, Isabel Saavedra, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que la representación legal de la Sareb presentó este martes por la tarde un escrito en el que solicitaba la suspensión.

No obstante, incidió que, a primer hora de este miércoles, el escrito no había podido llegar todavía al juzgado, por lo que no había dado tiempo a que el órgano judicial se pronunciara al respecto.

Por ello, se decidió permanecer en el lugar hasta la llegada de la comisión judicial para trasladarles que, a su juicio, el lanzamiento debería suspenderse por la situación de las personas que ocupan las viviendas y por la propia solicitud formulada por la Sareb.

Saavedra también expuso que la Sareb pretende iniciar una negociación con Derecho al Techo como mediadora para que las personas afectadas puedan acceder a contratos de alquiler social y abonar una renta, una opción que vienen reclamando desde hace tiempo.

En este sentido, la abogada recordó que hace aproximadamente un año ya remitió a la Sareb informes de vulnerabilidad elaborados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que no recibió respuesta a la solicitud de formalizar contratos de alquiler.

Con todo, la plataforma se ha mostrado dispuesta a participar en la mediación planteada por la Sareb y ha señalado que informará de los avances de la negociación.

Por su parte, Derecho al Techo indicó que si bien estas familias ya tuvieron una orden de lanzamiento, se consiguió parar y que la propia Sareb manifestó su voluntad de estudiar una solución para que estas viviendas pudieran convertirse en alquileres sociales para las familias que las ocupan.

"Consideramos que esta nueva paralización demuestra que la movilización social, la organización y la unidad de la clase trabajadora, junto con la mediación y el acompañamiento social, son herramientas fundamentales para defender el derecho a la vivienda y evitar que familias en situación de vulnerabilidad sean expulsadas de sus hogares sin una alternativa", aseveraron desde la plataforma.