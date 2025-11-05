Los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, 'aliados' para evitar el daño neurológico en paradas cardiacas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria se convertirán el 'aliados' de los servicios sanitarios para evitar el daño neurológico en los casos de paradas cardiacas que se produzcan en la calle gracias al proyecto 'Taxi Cardio-Responsable'.

Así se ha puesto este miércoles de manifiesto durante la presentación de la iniciativa que corrió a cargo del director médico del proyecto RCPT Tour España, el Dr. José Antonio Jara; el presidente de la Cooperativa de Taxis de San Cristóbal, Orlando Angulo; y el presidente de la Cooperativa de Taxis de Las Palmas, Cosme Daniel Mesa, agrupaciones que suman 1.640 vehículos y más de 2.000 profesionales.

De esta manera, el Dr. Jara hizo especial hincapié en que normalmente se piensa que sólo helicópteros y ambulancias medicalizadas son los que salvan vidas pero que nunca se piensa en el taxi como una herramienta más que "puede salvar tu vida".

"Hay que tener en cuenta una cosa, no solamente pensamos en salvar la vida de la víctima, sino también en que es muy importante evitar el daño neurógico", observó para apuntar que sus 40 años de experiencia le dicen que el primero que puede evitar dicho daño es el testigo de la parada cardiaca.

Jara incidió en que el tiempo es la variable principal y que quien está al lado de la persona que cae es la más importante en la parada "porque si no actuamos entre los cuatro y los seis minutos, ya a partir del sexto no podemos decir que vayamos a abordar al paciente y que no pueda tener daño neurológico".

Mientras, desde la Cooperativa de Taxis de San Cristóbal, Angulo expuso que los taxistas están "muy implicados" con el proyecto y con la idea de poder colaborar y ayudar a una persona que sufre una parada. "Se trata de una iniciativa que no tiene precedentes en el sector del taxi", aseveró.

En los mismos términos se refirió Mesa, de la Cooperativa de Taxis de Las Palmas, quien dijo que el proyecto merecerá la pena sólo con que se pueda salvar una vida, añadiendo que incluso hace pocos meses se vivió un caso de una parada cardiaca en un taxi y que por fortuna la persona pudo salir sin secuelas.

PROYECTO 'TAXI CARDIO-RESPONSABLE'

'Taxi Cardio-Responsable' es una iniciativa que busca formar a los conductores en reanimación cardiopulmonar (RCP) y dotar progresivamente a los taxis con desfibriladores externos automáticos (DEA) para actuar ante paradas cardiacas súbitas fuera del hospital.

El programa pretende reducir el tiempo de respuesta en los primeros seis minutos críticos tras una parada cardiaca, periodo en el que cada minuto sin asistencia disminuye entre un 10 y un 15 por ciento las posibilidades de supervivencia.

Por ello, los taxis, por su presencia constante en la vía pública, pueden llegar antes que una ambulancia durante esos minutos decisivos, motivo por el que los conductores recibirán formación teórico-práctica en primeros auxilios y protocolos de emergencia.

La iniciativa busca reforzar la seguridad ciudadana y la imagen social del sector del taxi como servicio público comprometido con la vida, mientras que proyectos similares ya se han implantado en ciudades como Madrid, Roma o Singapur, donde se han registrado casos de éxito documentados.