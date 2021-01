TEA proyecta este fin de semana el ciclo de cine 'A imagen y semejanza'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge durante este fin de semana el ciclo de cine 'A imagen y semejanza' que servirá para clausurar el 'Festival Material Sensible', un certamen de cine experimental en 16mm organizado por Mal de Archivo y comisariado por Samuel M.Delgado y Helena Girón.

Las proyecciones comenzarán este viernes con 'Two Years At Sea', de Ben Rivers; proseguirán el sábado con un programa triple titulado 'Postales desde el Viejo mundo', que incluye 'Occidente', de Ana Vaz; 'Landscape' (for Manon), de Peter Hutton y 'Messages', de Guy Sherwin, y finalizarán el domingo con el pase de 'Those That, at a Distance, Resemble Another', de Jessica Sarah Rinland.

Todas las sesiones comenzarán a las 19.00 horas, informa el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, en una nota.

Las películas que conforman este ciclo, que cuenta con el apoyo de 'Canarias Cultura en Red', problematizan sobre la idea de naturaleza como construcción cultural, con la intención de volcar la mirada sobre un territorio que, en este sentido, ha estado siempre en disputa.

Así, ias Islas Canarias, objeto de romantización y de conquista, se presentan como una pantalla ideal para proyectar estas películas.

Las sesiones tienen un aforo limitado a un máximo de 46 personas respetando las medidas de seguridad establecidas.

Las entradas, a la venta a través de la página web del centro (www.teatenerife.es) en la sección de Cine, se venden en dos modalidades: individual y grupal (hasta un máximo de cinco para personas convivientes), aunque se recomienda que la adquisición de las localidades se realice de manera online, también se pueden adquirir de manera física en la taquilla de TEA.

Las personas que asistan a estas proyecciones, a las que se recomienda llegar con al menos 15 minutos de antelación para poder acomodarlas sin riesgos en sus asientos, deberán hacer uso de mascarillas durante toda la proyección.

Para poder cumplir con las medidas de seguridad adoptadas, se recuerda al público que no podrá acceder a la sala una vez comenzada la película.