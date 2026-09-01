Tecniberia y Cíes rechazan la entrada del Cabildo de Gran Canaria en el accionariado de Ineco

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las patronales de la ingeniería privada española Tecniberia y Cíes han mostrado su "oposición frontal" a la entrada del Cabildo de Gran Canaria en el accionariado de la ingeniería pública Ineco, informan este martes en un comunicado.

Creen que incorporar más administraciones públicas "puede ampliar el uso de la empresa pública como medio propio y reducir el acceso de las ingenierías privadas a proyectos públicos", y constatan que el Gobierno canario acaba de encargar a Ineco asistencia técnica para un estudio de carriles inteligentes en las autovías GC-1 y GC-3 de Gran Canaria.

También constatan que el Cabildo de Gran Canaria ha aprobado su incorporación al accionariado "para agilizar el desarrollo del tren en la isla" entre otros proyectos, y que el Gobierno autonómico ya se incorporó a principios de año.

Para Tecniberia y Cíes, las infraestructuras ferroviarias deben desarrollarse "garantizando la libre competencia y la concurrencia empresarial" y reiteran su oferta al Cabildo para que las ingenierías privadas desarrollen el proyecto del tren insular.

PETICIÓN DE REUNIRSE CON EL CABILDO

Las patronales han defendido contribuir con las administraciones públicas a los proyectos previstos, "garantizando así la calidad técnica y la libre competencia en su ejecución", y han pedido reunirse con el consejero de Presidencia y Movilidad del Cabildo.

Para ellas, infraestructuras estratégicas como el tren de Gran Canaria requieren procedimientos con "la concurrencia, la transparencia y la igualdad de oportunidades", permitiendo que participen empresas privadas especializadas.