El tejido empresarial de las islas se reúne este sábado en Arona para abordar sus retos actuales en Supernova 2026

Presentación de la edición 2026 del Congreso 'Supernova', en el Cabildo de Tenerife - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Supernova 2026, el Congreso de Comercio y Apoyo a la Empresa continúa su curso este sábado con su jornada principal en el municipio tinerfeño de Arona, que reúne desde ayer a emprendedores, pymes, comercios y profesionales del archipiélago en torno a los retos actuales del tejido empresarial, como la digitalización, el relevo generacional o la adaptación a nuevos modelos de consumo.

El programa combinará ponencias, mesas redondas y espacios de debate con un enfoque práctico, orientado a aportar herramientas aplicables al día a día de los negocios. Entre los ponentes confirmados destacan Emilio Duró, Daniela Goicoechea y Paco Tormo (Singularu), además de la grabación en directo del pódcast "Tengo un Plan", según avanzó el Cabildo tinerfeño esta semana en una nota.

Como novedad, Supernova incorporó en esta edición una jornada previa este viernes, 17 de abril, centrada en la formación práctica, con masterclasses impartidas por los propios ponentes y mentorías individuales con especialistas en áreas clave como marketing, ventas, branding, inteligencia artificial aplicada al negocio o fiscalidad.

La jornada principal del congreso, este sábado, incluirá además mesas redondas sobre creación de contenido y redes sociales como palanca de crecimiento para negocios, así como sobre relevo generacional en la empresa familiar, dos de los grandes desafíos del entorno empresarial actual.

El acceso al congreso será gratuito, previa inscripción a través de la web oficial (www.congresosupernova.com), una iniciativa que se promueve con el objetivo de facilitar la participación del tejido empresarial y fomentar la conexión entre profesionales.

Tras superar los 900 asistentes en su edición anterior, Supernova se consolidaría como uno de los principales espacios de encuentro empresarial en Tenerife, combinando formación, networking y contenido estratégico orientado a la toma de decisiones.

Supernova 2026 es una iniciativa impulsada por la consejería de Comercio y Apoyo a la Empresa del Cabildo de Tenerife y la Asociación de Jóvenes Empresarios y la colaboración de entidades públicas y privadas.