Telde solicita a la ciudadanía permanecer alejada de cauces de barranco debido a las crecidas tras las lluvias

Crecida de agua en un barranco de Telde tras las lluvias registradas en Gran Canaria por la borrasca 'Therese' - AYUNTAMIENTO DE TELDE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Telde, en la isla de Gran Canaria, ha solicitado este sábado a la ciudadanía permanecer alejada de todos los cauces de barranco debido a las crecidas de agua registradas por las lluvias de la borrasca 'Therese'.

"Rogamos a la ciudadanía a permanecer alejados de todos los cauces de barrancos. Aunque la meteorología parezca estable en ciertas zonas del municipio donde está creciendo el agua en los barrancos por las lluvias en la cumbre", ha señalado en un mensaje emitido por el propio consistorio en la red social 'X'.

Y es que la borrasca 'Therese', según las previsiones de la Aemet, se centrará este sábado una vez más en Canarias, donde Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife continúan en aviso naranja por viento y lluvia.