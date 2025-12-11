La teleasistencia del SUC ayuda a salvar la vida a un bebé de un mes en parada cardiorrespiratoria en Gran Canaria

El enfermero coordinador del SUC, Víctor Manuel Suárez - CEDIDO POR SUC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las indicaciones facilitadas a unos padres a través de la teleasistencia prestada por un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) han ayudado a recuperar a un bebé de un mes de edad que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en su domicilio de Vecindario (Gran Canaria).

Así lo ha informado la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) en Canarias y dependiente de la Consejería de Sanidad, que agrega que los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de diciembre.

En este sentido, la sala del 112 Canarias recibió una llamada sobre las 22.00 horas de unos padres alertando de un bebé que había sufrido un atragantamiento.

Por ello, el enfermero coordinador del SUC, Víctor Manuel Suárez, detectó a través de sus preguntas que el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria y les dio las indicaciones necesarias para que realizaran maniobras de reanimación básicas realizando compresiones torácicas hasta la llegada de los recursos sanitarios.

De forma simultánea, desde la sala de emergencias se activó tres ambulancias, dos de soporte vital avanzado y una de soporte vital básico, así como al médico y enfermero del centro de salud de la zona, que fueron trasladados por la Policía Local al domicilio.

Una vez allí, el personal sanitario comprobó que los padres habían logrado revertir la parada y el bebé ya estaba respondiendo a estímulos, como la apertura de ojos y el llanto.

Finalmente, tras estabilizar al menor se procedió a su evacuación en una ambulancia medicalizada del SUC hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.