El telescopio STRIP del Observatorio del Teide ahondará en el Universo con el estudio de la radiación cósmica de fondo

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Astrofísica de Canarias ha firmado recientemente un convenio con la Università degli Studi di Milano y el Istituto Nazionale di Fisica Nucleare para la instalación y operación de un telescopio terrestre el Observatorio del Teide y con él realizar observaciones cosmológicas que permitan conocer más acerca del Universo.

Se trata de una infraestructura que se dedicará a realizar observaciones milimétricas de la polarización de la radiación de fondo de microondas, que resultarían claves para aclarar aspectos fundamentales sobre la historia del universo, según precisa la resolución del convenio, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

El telescopio terrestre, en su denominación técnica STRIP, forma parte del Experimento de Polarización a Gran Escala, un programa que combina un telescopio terrestre (STRIP) y un instrumento suspendido de un globo estratosférico. Esta infraestructura ayuda, asimismo, a realizar observaciones cosmológicas que cubren la misma región de cielo para buscar la polarización de modos B de la radiación de fondo de microondas (CMB).

CARACTERÍSTICAS

El instrumento consiste en un telescopio giratorio de 1,5 metros acoplado a un conjunto de polarímetros. La velocidad de rotación del telescopio será aproximadamente de 1 revoluciones por minuto, con una estrategia de escaneado que cubrirá el 20% del cielo con una resolución angular de 20 minutos de arco en la banda Q.

Para las instituciones firmantes, la instalación y desarrollo de este instrumento en el Observatorio del Teide abre "una nueva ventana" a la cosmología observacional, ya que ayudará a "aclarar la historia del universo" y proporcionará "información importante" para el estudio de la física fundamental.

Según recoge el convenio, el Observatorio del Teide se convierte en un emplazamiento "excelente" para este experimento, no solo por la "gran calidad" de su atmósfera, sino también por su ubicación geográfica en el hemisferio norte, mucho menos explorada por el resto de proyectos actuales o previstos, entre otros aspectos.