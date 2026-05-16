Tellado (PP) advierte de que "Ábalos es Sánchez", por lo que el actual Gobierno estaría "visto para sentencia"

1087724.1.260.149.20260516143020 El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario nacional del Partido Popular, Miguel Tellado, ha señalado este sábado que el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, está "visto para sentencia", un Ejecutivo socialista que tiene a sus "número dos", Ábalos y Santos Cerdán, "en prisión preventiva y en libertad provisional pendiente de juicio", respectivamente.

"Ese es el reflejo y el resumen de un Gobierno que, desde luego, deja mucho que desear. El juicio a Ábalos es un juicio a Sánchez. Y, por lo tanto, si uno es condenado, el otro es al mismo tiempo reprobado. Ábalos no ha sido un ministro cualquiera, fue el arquitecto y el ingeniero jefe del sanchismo", ha advertido el popular.

Tellado, acompañado del presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha intervenido este sábado en un acto con afiliados y simpatizantes de la formación en Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. La formación ha aprobado durante la jornada previa a este acto su comité de campaña de cara a las elecciones previstas para 2027.

El popular ha recordado que quien "alumbró" los pactos que hicieron posible la llegada de Sánchez al poder fue "Ábalos": "Fue su alter ego, su estratega principal", por lo tanto: "Ábalos es Sánchez y Sánchez es Ábalos".

"Cuando Ábalos sea condenado por el Tribunal Supremo, el responsable político de esa condena se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón", ha deslizado Tellado, que ha lamentado que este caso de corrupción no sea "el único" que "atraviese el sanchismo", apelando al comienzo el próximo 28 de mayo del juicio contra el hermano del presidente.

INVESTIGACIONES ABIERTAS

"En menos de dos semanas comenzará el juicio al pequeño Beethoven, que no sabía ni dónde quedaba su puesto de trabajo en Badajoz. Luego llegará el turno de la señora, de Begoña Gómez que convirtió la Moncloa en una especie de coworking. Allí se hacían negocios y no se sabía muy bien quiénes eran los que ganaban dinero", ha proseguido.

Tellado tampoco ha dejado atrás la investigación activa con el caso 'Plus Ultra' sobre el empresario "amigo" del socialista José Luis Rodríguez Zapatero: "Él es el que está en todos los ajos, desde el principio...José Luis Rodríguez Zapatero. Ese sí que habrá pasado una mala semana. LLevará unos días durmiendo regular".

En este contexto, el popular ha lamentado, asimismo, que Zapatero no sea "sólo el padre de la corrupción moral" del Partido Socialista, sino también el "padre de las corrupciones económicas que, más pronto que tarde" la justicia "acabará descubriendo y acabará haciendo pagar por cada una de ellas".