El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife reabrirá sus puertas a partir del lunes tras su rehabilitación

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santa Cruz de Tenerife reabrirá oficialmente este lunes el Templo Masónico de la capital tras un proceso de rehabilitación. Las obras, proyectadas por la arquitecta María Nieves Febles, se han centrado en la recuperación simbólica y material de la logia masónica, atendiendo a su categoría de BIC, además de compatibilizar sus nuevos usos -- alojará un centro de interpretación-- con el carácter patrimonial del edificio.

De este modo, a partir de su presentación oficial, el edificio se podrá visitar, salvo los lunes, que permanecerá cerrado, mediante visitas guiadas los martes, jueves y sábados de 11:00 a 12:00 horas, y miércoles y viernes, de 17:00 a 18:00 horas.

El acto de inauguración, al que también asistirá el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tendrá lugar a partir de las 17:00 horas. Además de la del alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, también se contará con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, según ha informado el consistorio en una nota.

La rehabilitación del inmueble ha contado con una inversión de 3 millones de euros, provenientes del Ministerio de Hacienda, transferidos, a su vez, por la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Así, el espacio busca dotarse con fondos bibliográficos y de toda índole para erigirse como centro de interpretación destinado a difundir y poner en valor este singular patrimonio histórico y cultural.

LA HISTORIA DE LA MASONERÍA

El objetivo, de este modo, es que sea visitado por la ciudadanía, para que se conozca la historia de la Masonería, "fundamental" en el desarrollo intelectual de España y que fue perseguida durante los años de la dictadura franquista "de una manera absolutamente ignominiosa", según ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en anterires ocasiones.

Según información recogida por el propio Ministerio, el Templo Masónico de la Logia de Añaza, de principios del siglo XX (1899-1902), está considerado el mayor templo de la Masonería española construido hasta el Golpe de Estado de 1936. El régimen franquista consideraba "enemigos" a los masones por sus valores progresistas y "destruyó" muchos de sus templos, aunque el Templo de Santa Cruz de Tenerife se mantuvo en pie.

Las obras de su rehabilitación, proyectadas por la arquitecta María Nieves Febles en el Templo Masónico de Santa Cruz, se han focalizado en la recuperación simbólica y materialmente de la logia masónica, atendiendo a su categoría de BIC, además de adecuar y compatibilizar los nuevos usos, con el carácter patrimonial del edificio. También se ha contemplado la recuperación de la configuración espacial e iconográfica de los espacios de mayor simbolismo, como la Sala de Tenidas y la Sala de Ágapes.

PETICIÓN DE ARCHIVOS

En este contexto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Archivo de Salamanca la cesión de los documentos y elementos pertenecientes a las logias masónicas de Canarias que se cree allí se encuentran. El objetivo, según concretan en una carta enviada al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, es que el Templo Masónico, tras su inauguración, cuente entre sus contenidos de la cesión temporal de la documentación y bienes materiales "más significativos" de la masonería en Canarias de los siglos XIX y XX.

En concreto, se hace hincapié en la documentación relativa a los Venerables de la Logia de Añaza, el Estandarte de la Logia de Añaza nº 270 y objetos como joyas que se cree que custodia el Archivo. Todo, con el fin de que puedan ser expuestas en este Templo de Santa Cruz de Tenerife.

Con la finalidad de facilitar la identificación de los materiales, precisaron en su misiva que se ofrece "un inventario provisional elaborado a partir de las referencias históricas disponibles", una relación de bienes que cree que podrían encontrarse en el Archivo de Salamanca, si bien esta información no se puede confirmar "con certeza" hasta que realicen la verificación correspondiente los responsables del Archivo.

POR MEMORIA DEMOCRÁTICA

"No solo solicitamos los archivos de la logia de Añaza, impulsora de la construcción del Templo Masónico, sino también los de todas las logias de Canarias que están recogidas en el Archivo de Salamanca", ha detallado el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez,, que ha precisado que desde Santa Cruz están "convencidos de que la exhibición de estos materiales contribuirá al conocimiento y reconocimiento de una parte esencial de la memoria democrática, además de reforzar la proyección cultural y turística de la ciudad".

Esta documentación se expondrá en el Templo Masónico, edificio que reabrirá sus puertas tras la inauguración oficial del próximo lunes. Recuerda el consistorio capitalino que las reservas para estas visitas pueden realizarse a través de web https://santacruzcultura.es o desde el teléfono móvil, bien sea IOS o Android, en las plataformas de Instagram o Facebook en SoyCulturaSC.