Tenerife acogerá en abril el encuentro 'Intercultural Cities'

Intercultural Cities ha designado la isla de Tenerife como lugar elegido para celebrar, a finales del mes de abril, uno de sus dos encuentros anuales, que además coincidirá con una reunión de trabajo de la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI).

Esta iniciativa congregará en la isla, durante unos días, a cerca de un centenar de representantes procedentes de ciudades de diferentes partes del mundo que trabajan para la gestión de la interculturalidad y para mejorar la convivencia entre personas de diferentes procedencias, culturas y religiones.

Los equipos del Área Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife y de las iniciativas 'Juntos En la misma dirección, Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes' e Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) en el barrio de Taco se reunieron recientemente para comenzar a organizar este encuentro que permitirá a Tenerife mostrar la labor que se viene realizando en la isla desde 2009 en materia de convivencia en la diversidad.

También servirá para recoger propuestas de mejora, ejemplos y buenas prácticas que se llevan a cabo en otros lugares del mundo en este ámbito de actuación.

La elección de Tenerife como sede de este encuentro comenzó a gestarse el pasado mes de noviembre cuando una delegación de la isla se trasladó a Lisboa a un encuentro de 'Intercultural Cities', en el que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, tuvo ocasión de presentarle a la directora de Gobernanza Democrática y Antidiscriminación del Consejo de Europa, Claudia Luciani, el trabajo que se viene realizando en Tenerife en este campo, lo que despertó el interés de esta entidad por visitar la isla y celebrar aquí un encuentro que permitiese conocer más a fondo esa labor.

El vicepresidente socioeconómico del Cabildo, Efraín Medina, destaca en una nota que "hay muchos territorios y ciudades muy importantes a los que les gustaría acoger un encuentro de este tipo por la repercusión que tienen y por la posibilidad que ofrecen de mostrar al mundo esa labor que se realiza en un tema de tanta trascendencia como es el trabajo en la interculturalidad", así que apuntó que hay que "congratularse de esta noticia y aprovechar ese encuentro para aprender mucho de las personas que visitan la isla y que ellas también puedan aprender mucho".

Por su parte, el vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna, Francisco García, asegura que "uno de los objetivos de la universidad es la trasferencia de conocimiento y qué mejor que un encuentro de este tipo, en el que se dan cita representaciones de ciudades de todo el mundo para compartir conocimiento que permita a todas las partes avanzar en esa labor de situar a la diversidad cultural como un motor de desarrollo y crecimiento".

El encuentro de la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI) tendrá lugar el día 25 de abril, mientras que la cita de 'Intercultural Cities' se celebrará los días 26 y 27 de abril y tendrá como título general 'Living together in inclusive democracies: how can the intercultural approach promote participation in diverse societies' (Vivir juntos en democracias inclusivas: ¿cómo puede el enfoque intercultural promover la participación en sociedades diversas?)

En la jornada del 27 de abril se ha proyectado que las personas asistentes al encuentro puedan realizar visitas sobre el terreno para conocer el trabajo que se realiza en la iniciativa 'Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes', en la Universidad de La Laguna a través del Observatorio de la Inmigración de Tenerife OBITen y en los barrios de El Fraile y Taco a través de las iniciativas 'Juntos En la misma dirección' e Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), respectivamente.

MÁS DE 100 CIUDADES EUROPEAS

'Intercultural Cities' se ha convertido, desde que se puso en marcha en el año 2008 como un programa piloto que involucraba a once ciudades europeas, en una iniciativa influyente a escala internacional de la que forman parte más de cien ciudades de Europa y de otras regiones y que aboga por la integración intercultural e incide en las políticas de inclusión de migrantes.

En el contexto del programa, las ciudades trabajan juntas para desarrollar, probar e incorporar enfoques innovadores para gestionar la diversidad como un recurso, amplificando sus beneficios socioeconómicos y minimizando sus posibles efectos negativos.

En 2015, sobre la base de los resultados positivos obtenidos por el programa 'Intercultural Cities', los estados miembros del Consejo de Europa respaldaron la integración intercultural como una respuesta eficaz a los desafíos de la creciente diversidad cultural de las sociedades europeas.

Así, en 2012 Tenerife se incorporó a este programa a través de la Red de Ciudades Interculturales, lo que le sirve, entre otros aspectos, para evaluar sus progresos y logros en materia de gestión de la diversidad.