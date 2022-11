Tenerife acogerá la Asamblea General de otoño de la European Travel Commission

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tenerife será la encargada de acoger del 22 al 24 de noviembre de 2023 la Asamblea General de la European Travel Commission (ETC), la única asociación de autoridades nacionales de promoción turística en Europa. Esta decisión se ha conocido durante la celebración de la Asamblea general de socios y asociados de la ETC, que está teniendo lugar en Praga (Republica Checa).

La organización del evento correrá a cargo del Instituto de Turismo de España (Turespaña), que está participando en esta Asamblea, en colaboración con el Gobierno canario y el Cabildo de Tenerife. Además de la organización de las reuniones de la Junta Directiva (Board of Directors) y de la Reunión General de la Asociacion (General Meeting) que se celebrarán en esos días, Turespaña preparará una serie de actividades que permitirán a los representantes europeos conocer mejor el destino insular.

La European Travel Commission (ETC), celebra dos veces al año su General Meeting y ha decidido que el próximo año el encuetro de otoño sea en nuestro país, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea (UE). Durante tres días, Tenerife reunirá a las oficinas nacionales de turismo de 33 países europeos, entre las que se encuentra España, congregando a alrededor de 100 personalidades del sector turístico europeo, entre ellos los Directores Generales y CEOs de la mayoría de los organismos públicos de promoción del continente y de 14 empresas turísticas de relevancia asociadas como Expedia, Google, AirBnB, Value Retail, Amadeus o Adara, que son invitados al General Meeting.

Para el director general de Turespaña, Miguel Sanz, que se encuentra participando en la Asamblea General, la celebración en España de este evento "supone una proyección internacional y una oportunidad para reafirmar nuestra posición de liderazgo en términos turísticos. Tenerife será el centro debate para la recuperación y el diseño de nuevas estrategias ante el nuevo turismo".

Además, el director ha manifestado que los representantes de estas organizaciones turísticas que asistan a este encuentro "tendrán una excelente oportunidad de conocer de primera mano qué hace España y Tenerife, en particular, por aumentar el valor de nuestros destinos y productos, de los esfuerzos y avances como destino y sostenible e inteligente, sin perder nuestra identidad. Europa es nuestro principal mercado estratégico y España, como el país más competitivo del mundo en Turismo y segundo país más visitado, tiene la obligación de liderar esta trasnformación del Turismo".

"La elección de Tenerife por parte de Turespana para acoger nuestra Asamblea General supone un gesto importantísimo para destinos europeos periféricos, insulares y remotos. En el contexto de la transformación sostenible y digital del sector turístico, es fundamental prestar atención a la conectividad e infraestructura para poder evitar asimetría en el desarrollo de los distintos destinos y en la transformación del territorio", manifestó Eduardo Santander, director ejecutivo de la European Travel Commission (ETC)

En la organización del evento, Turespaña contará con el apoyo del Gobierno canario, del Cabildo de Tenerife y otras autoridades locales de promoción para conseguir el éxito y la repercusión que merece un evento de estas características.

Canarias es uno de los destinos preferidos de los turistas europeos. En 2019, Canarias recibió 13.146.863 turistas internacionales, de los cuales 13.002.796 procedieron de países europeos (99% del total de turistas internacionales que recibieron). En lo que va de año, hasta septiembre de 2022 (9 primeros meses), han visitado Canarias 8.738.887 turistas internacionales, de los cuales 8.611.784 son residentes en países europeos (99%). Esto supone una recuperación del 91% de los turistas que habían llegado en los primeros nueves meses de 2019 (9.629.083).

Tenerife tiene una larga experiencia turística, con buenas conexiones internacionales e insulares a través de sus dos aeropuertos internacionales. Es un destino muy conocido que despierta emociones por su clima y sus playas; su naturaleza y sus diversas rutas de senderismos, con un Parque Nacional del Teide, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; su Carnaval, que llena de alegría y ritmo la isla o una auténtica y exquisita gastronomía canaria.

La European Travel Commission (ETC) es una organización autónoma y de adscripción voluntaria que comprende a 33 organizaciones nacionales de promoción turística (National Tourist Organisations o NTOs), entre ellas el Instituto de Turismo de España (Turespaña). Su misión es reforzar el desarrollo sostenible de Europa como destino turístico. No es una organización que forme parte de la Unión Europea, aunque su relación con ella sea estrecha. La ETC admite también miembros asociados, que son empresas y asociaciones del sector. Actualmente cuenta con 14 miembros, entre ellos Expedia, Google, AirBnB, Value Retail, Amadeus o Adara. Los miembros asociados son invitados al General Meeting. https://etc-corporate.org/

España es miembro de la ETC desde los años cincuenta y tiene un puesto permanente en el Consejo de Dirección de la organización (Board of Directors), que se reúne cuatro veces al año. El General Meeting es la reunión en la que se encuentran todos los miembros de la asociación, y se reúne dos veces al año.