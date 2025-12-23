Tenerife acogerá en junio los 'Premios Anillos de Oro' de series españolas

Recinto Ferial de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Tenerife acogerá el sábado 20 de junio del próximo 2026 la primera edición de los 'Premios Anillos de Oro' organizados por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas.

El Cabildo informa también en una nota de la apertura del proceso de inscripción de series para optar a los 23 galardones.

Estos premios, que vienen a reconocer la excelencia en la producción de series españolas, nacen con el propósito de consolidarse como una de las grandes citas referentes del panorama audiovisual español.

Su principal objetivo es poner en valor la calidad de las producciones seriadas y el talento de los profesionales que en ellas trabajan, abarcando todos los aspectos: desde la producción, sonido o creación, pasando por las labores de postproducción, vestuario o difusión, entre otros.

Las plataformas y/o productoras que quieran que sus series sean candidatas a alguno de los premios, podrán inscribirse a través del formulario habilitado en la web oficial de los premios (premiosanillosdeoro.com) hasta el día 20 de febrero de 2026, debiendo cumplir requisitos como los de ser producciones o coproducciones españolas, rodadas en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales de España, y emitidas a través de televisión pública, privada o plataformas digitales.

Las bases específicas pueden consultarse en la misma dirección web.

Entre las 23 categorías, para las que habrá tres finalistas, se encuentran galardones tan emblemáticos como los de Mejor Serie de Ficción, Mejor Serie de No Ficción, Mejor Serie de Comedia, Mejor Guión Original o Mejor Guión Adaptado, como sellos de calidad para cualquier producción.

Las artes interpretativas también ocuparán un lugar de honor, con distinciones como Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Intérprete de Reparto y Mejor Intérprete Revelación, destinadas a celebrar el talento y la fuerza de las grandes interpretaciones del año.

A estos galardones se sumarán los dedicados a los equipos técnicos, pilares fundamentales de toda obra audiovisual, que contarán en estos 'Premios Anillos de Oro' con un amplio reconocimiento, abarcando desde Mejor Producción Ejecutiva y Mejor Dirección de Producción, hasta categorías esenciales como Mejor Casting, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Dirección de Arte, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Música, Mejor Edición o Montaje y Mejor Postproducción y Recursos Digitales.

Cada una de ellas refleja la sofisticación y el esfuerzo detrás de las producciones más destacadas.

Además, los premios amplían su horizonte con categorías que celebran la internacionalización y a la industria, como Mejor Serie Latinoamericana, Mejor Film Commission o Film Office y Mejor Serie Internacional, reforzando su compromiso con la diversidad y el intercambio cultural.

La inscripción a estos tres premios se abrirá en próximas semanas, siendo debidamente comunicado, junto a la publicación de sus bases específicas.

Fuera de votaciones, el Comité Promotor del Círculo de Profesionales de las Series Españolas será el encargado de otorgar el Premio de Honor: el Premio Especial Anillos de Oro, un reconocimiento extraordinario destinado a distinguir trayectorias profesionales que han dejado una huella imborrable en el sector.

UN PROCESO ESTRUCTURADO Y TRANSPARENTE

Una vez inscritas las series, los miembros del Círculo de Profesionales de las Series Españolas serán los encargados de votar a los proyectos que se alzarán con cada uno de los premios.

Este proceso de votación arrancará a partir del 4 de marzo, durando hasta el 24 de abril, anunciándose las tres series finalistas de cada categoría a inicios de mayo, para abrir, tras ello, una nueva fase de votación.

Los 'Premios Anillos de Oro' cuentan con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo.