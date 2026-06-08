Tenerife activa su campaña contra incendios forestales: más de 760 efectivos y un sistema de vigilancia con drones

Presentación de la campaña contra incendios forestales en 2026 del Cabildo de Tenerife - ELENA DE LA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este lunes la campaña contra incendios para el verano de 2026, un operativo que reforzaría todos los recursos humanos, técnicos y logísticos para prevenir y hacer frente a los incendios forestales, con modelo basado en la anticipación, la innovación y la coordinación interadministrativa.

El operativo de 2026 aporta, a juicio de la presidenta insular, Rosa Dávila, un refuerzo "significativo", de medios propios, con más de 760 efectivos, de los que 216 son de la BRIFOR incluyendo técnicos, personal de prevención y brigadas especializadas, 105 corresponden al refuerzo del operativo de incendios, 176 voluntarios, así como bomberos forestales, Consorcio de Bomberos, agentes de medio ambiente, protección civil, etc.

Entre las principales novedades destaca el refuerzo de las Brigadas de Intervención Rápida (BRIVAM), que aumentan su capacidad y se distribuyen estratégicamente por toda la isla, así como el incremento de técnicos de dirección de emergencias, que pasan de 8 a 11, según ha precisado la corporación insular en una nota.

RECURSOS ADICIONALES

A este dispositivo se suma el refuerzo de GESPLAN, con 105 profesionales adicionales, brigadas operativas en distintos puntos de la isla, vigilancia permanente las 24 horas y personal técnico especializado.

El dispositivo cuenta con un total de 22 autobombas forestales pesadas, de 3.500 litros, 2 nodrizas, de 9.000 litros, 2 autobombas forestales ligeras, de 1.800 litros y 27 pick-up de 450 litros, preparadas para acceder a zonas escarpadas. A finales de año se incorporarán otras dos autobombas forestales ligeras y 6 vehículos pick-up quedando la flota de vehículos de intervención en incendios forestales renovada en un porcentaje muy alto.

"Estas autobombas han marcado un antes y un después en nuestra capacidad de intervención. Llegan donde antes no se podía y permiten actuar con rapidez en los primeros momentos del incendio", ha destacado Dávila.

Además de los nuevos vehículos, el Cabildo tiene operativos durante todo el año dos helicópteros propios con capacidad de carga de 1.000 litros (que hicieron varias pasadas durante la presentación de hoy), a los que se suman 2 helicópteros del Estado y uno del Gobierno de Canarias.

La consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha precisado que el objetivo principal del operativo es "evitar que se produzcan grandes incendios forestales, actuando con rapidez y eficacia desde los primeros momentos" para que cualquier conato no llegue a convertirse en una emergencia de mayores dimensiones.

De este modo, durante los periodos de alerta máxima se activará el "modo emergencia", con todo el personal disponible y preparado para intervenir de forma inmediata, especialmente en los episodios de altas temperaturas.

SISTEMA TECNOLÓGICO

José María Sánchez, técnico de BRIFOR, fue el encargado de explicar los dispositivos humanos y materiales a disposición en este año, destacando que "toda la franja de peligro de incendios, la franja meteorológica estacional está cubierta con los medios aéreos y desplegados por toda la geografía insular". Como novedad, también ha advertido del incremento de bomberos presenciales en horario nocturno.

La campaña incorpora un sistema avanzado de vigilancia con 14 drones, dos de los cuales son drones equipados con cámaras térmicas y visuales, capaces de detectar conatos en fases tempranas incluso en condiciones de baja visibilidad. Además, se implementa una cámara térmica de alta precisión en la torre de vigilancia de Los Topos, que permitirá mejorar la detección de focos de calor a larga distancia.

"La innovación es clave. Apostamos por tecnología que nos permite anticiparnos al fuego y actuar con mayor rapidez y eficacia", ha subrayado la presidenta insular.

MONITOREO AL 90%

El consejero de Innovación, Juan José Martínez, explicó que el proyecto supone una inversión cercana a los cuatro millones de euros y permitirá monitorizar hasta el 90% de la superficie forestal de la isla mediante una red de torres equipadas con cámaras térmicas y de visión convencional adaptadas a la compleja orografía insular.

Se trataría de un sistema innovador y autónomo, tanto en suministro energético como en conectividad, capaz de seguir operando incluso en situaciones de emergencia. Además, incorpora inteligencia artificial para identificar posibles focos de incendio y reducir al máximo los tiempos de respuesta de los equipos de intervención. Asimismo, señaló que la plataforma también permitirá vigilar riesgos vulcanológicos, hidrológicos y meteorológicos.

El consejero ha avanzado que el proyecto seguirá creciendo en los próximos años con la incorporación de datos procedentes de la futura constelación canaria de satélites.

FUTURA RED SENSÓRICA

El técnico de Innovación, David Pérez, ha apuntado que la cámara instalada en la torre de Los Topos, Vilaflor, es una de las piezas clave del Sistema Integral de Gestión de Emergencias (SIGE), "una plataforma que multiplica su eficacia cuando todos sus elementos comparten información y trabajan de forma coordinada".

En este sentido, señaló que la integración de herramientas como la futura red sensórica, el CIVIFORM y los nodos de vigilancia prevén mejorar significativamente la capacidad de prevención y respuesta ante emergencias.

Esta torre, de 25 metros de altura, cuenta con autonomía energética mediante energía fotovoltaica, sistemas de respaldo y comunicaciones resilientes que garantizan su funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día.

OPERACIÓN PROMETEO

El operativo se refuerza con la nueva edición de la Operación Prometeo - Centinela Tenerife, fruto del acuerdo entre el Cabildo y el Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles. en esta ocasión se contará con casi 3.000 jornadas de tropa y mando, y como novedad, también se suman los drones del Ejército.

Este dispositivo desplegará hasta el 30 de septiembre, patrullas terrestres en las zonas de mayor riesgo, especialmente en áreas de interfaz urbano-forestal. Se desplegarán 10 patrullas diarias y se han reordenado para dar cobertura a las medianías del sur donde se prevé mayor riesgo.

"Cuando hay presencia del Ejército, disminuyen los incendios. Este operativo salva vidas, cuida nuestro medio ambiente y da tranquilidad a la ciudadanía", ha afirmado Dávila, que ha destacado este lunes "el esfuerzo conjunto y la colaboración ciudadana" como "fundamentales": "La prevención empieza en cada gesto cotidiano".