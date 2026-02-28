Tenerife acude a la feria ITB de Berlín para fidelizar y atraer un turismo alemán "comprometido" con la sostenibilidad - CABILDO DE TENERIFE

Tenerife acudirá a una nueva edición de la feria ITB de Berlín, del 3 al 5 de marzo, con el objetivo de fidelizar el turismo alemán y atraer a un viajero "comprometido" con la sostenibilidad del destino y con una mayor aportación a la economía local de la isla.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha advertido en una nota que la participación de Tenerife en la ITB permitirá "reforzar" relaciones con operadores clave y garantizar que la promoción de la isla se alinee con la estrategia de un turismo sostenible. "Nuestro objetivo es atraer a turistas conscientes que valoren la cultura, la naturaleza y la gastronomía, contribuyendo a que el beneficio del turismo repercuta en nuestra población".

Así, señala la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, "pese a la coyuntura económica en Alemania, la isla sigue ganándose "la fidelidad y confianza" de los turistas alemanes, "el tercer mercado emisor y segundo mercado internacional para Tenerife".

El Cabildo prevé que los encuentros previstos en la ITB permitan fortalecer la colaboración con los principales operadores turísticos y presentar las iniciativas incluidas en los planes de sostenibilidad turística que se llevan a cabo en la isla, así como las principales novedades del destino, con el objetivo de alinear estrategias y potenciar una oferta turística enfocada "en atraer a un viajero alemán más comprometido y que genere un impacto positivo en la isla".

La apuesta por la sostenibilidad del destino que se trasladará se asentará en diversas iniciativas que la isla estaría desarrollando. Desde acciones que se alinean con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas a las cartas por la sostenibilidad de las actividades en la naturaleza y de avistamiento de cetáceos, pasando por el hecho de que casi la mitad de su territorio insular está protegido.

A estos aspectos se unirá la certificación Biosphere a Tenerife o la adhesión a la Declaración de Glasgow, comprometida en acelerar la acción climática en el turismo para reducir a la mitad las emisiones en la próxima década y alcanzar el cero neto lo antes posible.

El destino, agrega el Cabildo, apuesta por un perfil de turista consciente, interesado no solo en el clima, sino también en la gastronomía, la cultura, el patrimonio y las actividades al aire libre. El objetivo es captar visitantes que "respeten el entorno, generen un mayor gasto en destino y contribuyan a que los beneficios del turismo repercutan más directamente en la población residente".

La delegación insular estará encabezada por el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, junto al equipo de Turismo de Tenerife. También participarán representantes de Ashotel, ayuntamientos turísticos y empresas del sector alojativo, ocio y actividades en la naturaleza.

Durante los tres días de duración de la feria, la representación insular mantendrá encuentros con más de una treintena de turoperadores, redes de agencias de viajes, líneas aéreas o medios de comunicación, entre los que se encuentran, RTK, TUI, DRV, ADAC, TSS, Holiday-Check, Eurowings Holidays, FVW, Wikinger, Travelzoo. Pelican o Vtours, con el fin de consolidar su posicionamiento en uno de sus mercados estratégicos clave. Estos encuentros, además, permitirán terminar de definir las acciones programadas para este año 2026.

Subraya la institución insular que el mercado alemán destaca por su dinamismo. Así, casi nueve de cada diez turistas germanos realizan actividades durante su estancia en la isla. Además, su gasto medio por estancia alcanza los 1.517 euros, por encima de la media global de visitantes en un 7%. La duración media de su estancia es de 11,2 noches, superando el promedio general (8,9 noches).

En términos de conectividad y volumen, en 2025 llegaron a Tenerife 905.125 pasajeros procedentes de aeropuertos alemanes, casi un 5% más que en 2024. El número total de turistas alemanes ascendió a 862.867, consolidándose como el segundo mercado internacional más relevante para la isla, solo por detrás del británico y el segundo destino en Canarias con una cuota del 30.6%.

Respecto a la facturación turística generada por el turismo alemán, se alcanzaron los 1.127,8 millones de euros en 2025, lo que representa el 12,3% del total de ingresos turísticos del destino. Además, el nivel de renta medio de estos visitantes (60.501 euros) se sitúa un 3,3% por encima de la media.