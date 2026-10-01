Tenerife acude a 'San Sebastián Gastronomika' como patrocinador oficial con restaurante inmersivo y 'Túnel del Vino'

Presentación de la delegación de Tenerife en 'San Sebastian Gastronomika' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tenerife, un año más como patrocinador oficial, estará presente el congreso 'San Sebastián Gastronomika' --del 5 al 7 de octubre, en el palacio Kursaal de San Sebastián--, donde ofrecerá un intenso programa en su gran stand-comedor inmersivo con temáticas tan sugerentes como los 'bocados' de vino', 'la cabra siempre tira pal Teide' y 'la dieta atlántica'.

En esta edición histórica --se celebra el 50 aniversario del nacimiento de la Nueva Cocina Vasca y la revolución que proyectó--, Tenerife celebrará como primer acto oficial del congreso (lunes a las 11.00 hoas) su hermanamiento con Euskadi y Donosti, con la presentación del 'pintxo' tinerfeño-donostiarra, elaborado por el chef Alberto Margallo (San Sebastián 57, Santa Cruz de Tenerife) y los chefs Jesús Santamaria (Bokado) y Patxi Bergara (Bergara), ambos también máximos representantes del Instituto del Pintxo de San Sebastián.

Este 'pintxo' se podrá degustar también en todos los espacios del congreso: Zona Vip, Asador, comida homenaje a Martin Berasategui y gran cena inaugural.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala en una nota que "es muy importante acudir a eventos como San Sebastian Gastronomika porque eso afianza el posicionamiento de Tenerife como isla que se preocupa por la gastronomía".

Así, indica, "enseñaremos nuestra oferta en un foro especialmente cualificado, que ya en ediciones anteriores ha reconocido y valorado lo que hace Tenerife, esa oferta está compuesta por productos y servicios, y eso representa una posibilidad excepcional de darnos a conocer donde están los profesionales más importantes a nivel nacional e internacional".

Afonso apunta que "en esos ámbitos se habla de Tenerife como un destino gastronómico y con la presencia en San Sebastian Gastronomika 2026 también se está haciendo isla".

En el ámbito de los vinos y los grandes productos distintivos de Tenerife que estarán en el congreso, el consejero de Sector Primario del Cabildo, Valentín González, apunta que "Tenerife será el centro de interés un año más de la restauración, enología, chefs, periodistas especializados y demás que nos encontraremos estos días en San Sebastián, uno de los grandes eventos internacionales gastronómicos que se celebran, y que servirá para proyectar la isla de Tenerife".

El consejero comenta que Tenerife participa a través de un amplio programa de desayunos, almuerzos, talleres y catas para dar a conocer la diversidad, calidad y riqueza del producto tinerfeño, y también se impulsan los vinos a través de Túnel del Vino y la Gran Cata.

"Tenemos una representación amplísima con 48 bodegas que estarán presentes de 70 referencias y aproximadamente 315 botellas donde están presentes con las seis denominaciones de Tenerife", explica.

La CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destaca que San Sebastián Gastronomika es una "cita imprescindible" para Tenerife y este año adquiere un significado muy especial por el 50 aniversario de la Nueva Cocina Vasca.

"Venimos a compartir nuestra gastronomía, nuestros productos y nuestros vinos, pero también a estrechar vínculos con Euskadi y a mostrar todo aquello que hace de Tenerife un destino gastronómico singular. Queremos que quienes visiten nuestro espacio no solo prueben la isla, sino que descubran su identidad, su territorio y a las personas que hacen posible nuestra gastronomía", indica.

Para Melwani, "esta participación refleja el compromiso de Tenerife con toda su cadena de valor gastronómica, desde el sector primario hasta nuestros chefs, productores y profesionales y alumnos".

De hecho, apunta, "el hermanamiento con Euskadi a través de un pintxo creado conjuntamente, la presencia en el Auditorio, el Túnel del Vino, las catas y la puesta en valor de productos como la cabra tinerfeña nos permiten proyectar una gastronomía basada en el producto local, la tradición y la innovación, y seguir posicionando Tenerife como un destino gastronómico de referencia a nivel nacional e internacional".

GRAN CITA GASTRONÓMICA MUNDIAL

En el contexto de la gran cita gastronómica mundial (y más este año de celebración histórica) el stand-restaurante de 200 metros cuadrados, con el Túnel del Vino adjunto, será una auténtica embajada de Tenerife, con un potente programa que, desde primeras de la mañana con los desayunos, hasta los talleres, catas y degustaciones, pasando por supuesto por los famosos almuerzos, mostrará la isla a partir de conceptos como los 'bocados de vino', 'la cabra tira pal Teide' y la 'dieta atlántica'.

Además, en el Auditorio se celebrará la ponencia magistral del chef Erlantz Gosrostiza (MB Abama**, Tenerife), el cual, junto a Paolo Casagrande (Lasarte***, Barcelona) y Joseba Lezama y David Beltrán (Martín Berasategui***, San Sebastián), analizará a ocho manos y en vivo la impronta gastronómica que Tenerife le ha dado a Martin Berasategui y lo que Martin Berasategui le dio a Tenerife.

Además, en este año especial, también la famosa Gran Cata de los Vinos de Tenerife será especial con representación de las seis DO de la isla -Piedra Fluida - Los Frontones (Islas Canarias); Juan Francisco Fariña Pérez - Los Loros Siete Lomas (Valle de Güímar); Suertes del Marqués - Vidonia VP (Valle de la Orotava); W Trevejos - Baboso Negro (Abona), Artífice - Tinto (Ycoden-Daute-Isora) y Humboldt - Tinto Dulce 2001 (Tacoronte-Acentejo).

La cata será dirigida por el recién nombrado 'Guardián de los Vinos de Tenerife', el afamado sumiller Miguel Ángel Millán, y tendrá lugar el martes, a las 16.30 horas, en la Sala 10.

Sumado a todo ello, Tenerife también contará con catas profesionales y personalizadas en el Túnel del Vino de Tenerife anexo al stand, con piezas de todas las DO de la isla.

La otra novedad de esta edición la aportan el chef Juan Carlos Clemente y la investigadora del ICIA, Marichu Fresno, que realizarán un inédito despiece en directo de la cabra tinerfeña, mostrando todas sus partes y recodos y sus usos y aplicaciones culinarios --la cita será el martes en la Sala Polivalente a las 17.30 horas--.

En cuanto a las actividades del stand, almuerzos a cargo de chefs como Alberto Margallo, Pedro Rodríguez Dios, Xavier Luis Boya y Jorge Peñate y Luis Martín, además de los concurridos desayunos y catas y degustaciones de vinos de las seis DO de Tenerife, gofio, mieles, quesos, carne de cabra (martes) y todo el espectáculo del Atlántico tinerfeño, sus pescados y mariscos, el miércoles.