Tenerife acumula cuatro enjambres sísmicos en ocho días, pero de baja intensidad y sin previsión de erupción

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité científico del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias) se ha reunido este viernes y ha constatado un total de cuatro 'enjambres sísmicos' en los últimos ocho días --siete desde la reactivación volcánica de la isla--, pero de baja intensidad, no sentidos por la población y sin previsión de erupción a corto y medio plazo.

Los eventos híbridos se localizan en la zona oeste de Las Cañadas del Teide y a una profundidad de entre 7 y 9 kilómetros con series de pulsos que no se ha observado previamente con esta duración y continuidad, aunque en otras ocasiones se ha producido de forma más esporádica.

Según el comité científico, estos eventos de baja frecuencia se han detectado desde 2016 y suelen estar relacionados con movimiento de fluidos.

El más significativo de este tipo se produjo el pasado martes 10 de febrero como una señal continua de baja frecuencia en Tenerife cuya máxima intensidad se alcanzó entre las 8.45 y las 10.15 horas.

En estos últimos cuatro enjambres se han localizado, al menos, unos 3.300 sismos de muy baja intensidad.

"A fecha de hoy, estos eventos no implican un incremento de la probabilidad de una erupción volcánica a corto ni a medio plazo en Tenerife. No obstante, la actividad volcánica anómala registrada desde 2016 continúa en aumento", apunta.

Igualmente, el comité científico señala que el terremoto localizado entre Tenerife y Gran Canaria, sentido por la población este jueves a 15 kilómetros de profundidad y magnitud 4,1 a la altura del 'Volcán de Enmedio', no parece mostrar una relación directa con la actividad actual en la isla de Tenerife.