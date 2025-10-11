Tenerife celebra este sábado 'E-Zone', el evento que reunirá a jóvenes talentos canarios en disciplinas como Esports

Tenerife celebra este sábado 'E-Zone', el evento que reunirá a jóvenes talentos canarios en disciplinas como el Esports - TONY CUADRADO

El encuentro se desarrolla en el Mercado de Nuestra Señora de África

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife celebra este sábado en Santa Cruz 'E-Zone', un encuentro que se presenta como referente para jóvenes talentos canarios, bajo el lema 'La disciplina y el esfuerzo vencen al talento'. El evento reunirá a jóvenes talentos de disciplinas como Esports, Cosplay, Idol, música urbana y cultura japonesa.

También contará con la presencia de invitados especiales y muñecos gigantes que animarán el recinto a lo largo del día. La cita se prolongará hasta las 19:00 horas de este sábado, en el Mercado Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife, según ha precisado la corporación insular en una nota de prensa.

El consejero de Juventud y Formación del Cabildo de Tenerife, Serafín Mesa, ha indicado que E-Zone es una muestra "del talento, la pasión y la constancia de nuestra juventud". Así, ha dicho, el encuentro representa los valores que se quieren promover: esfuerzo, compromiso y creatividad en el futuro de Tenerife.

"E-Zone no es solo entretenimiento: es una oportunidad para descubrir vocaciones, fomentar la convivencia y reforzar el orgullo de ser parte de una generación activa y capaz", ha señalado.

SOBRE E-ZONE

De este modo, E-Zone nace con el objetivo de "impulsar y visibilizar" el talento juvenil en diferentes ámbitos creativos, competitivos y artísticos. Así, durante toda la jornada, el público podrá disfrutar de zonas diferenciadas que ofrecerán una amplia variedad de actividades, entre ellas:

-Zona competitiva de videojuegos, donde se desarrollarán torneos y retos de Esports.

-Zona interactiva, pensada para que familias y asistentes de todas las edades disfruten de experiencias participativas y dinámicas.

-Zona escénica y deportiva, que acogerá actuaciones musicales, exhibiciones, finales competitivas y demostraciones en vivo.