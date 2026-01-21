Tenerife constata su liderazgo en turismo peninsular y avanza más plazas aéreas con Málaga, Sevilla y Valencia

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (c), en la inauguración de Fitur - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tenerife ha constatado durante la primera jornada de Fitur el mantenimiento de su destacada posición en el mercado nacional para 2026 ya que el turismo peninsular representa el 12,7% del total de los turistas entrados en la isla los primeros once meses de 2025, una cuota que supera a la media de Canarias (11,6%) y que representa el 45% del total de turistas peninsulares que llegaron al archipiélago.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, expresó en una nota que "uno de cada dos turistas peninsulares que viaja al archipiélago elige Tenerife", y precisó además que se trabaja por "un turismo resiliente, responsable y sostenible, que responda a las demandas de una isla que quiere mantener su identidad y respetar sus espacios naturales protegidos".

Todo ello, añadió, desde la convicción de avanzar hacia "un turismo responsable y regenerativo que permita la convivencia con el residente".

Por tanto, concluyó, "apostamos por consolidar las cifras de visitantes y, al mismo tiempo, por un mayor gasto turístico".

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destacó "la relevancia del mercado peninsular para la isla, que se apoya fundamentalmente en la mejora continua de producto y de la conectividad como base de su competitividad".

Así, el balance de 2025 presenta un incremento de alojados en hoteles y apartamentos de Tenerife de un 1,7% para un total de 604.208 viajeros entrados, y el turismo canario se mantiene estable, con una cifra de 396.070 viajeros.

El consejero especificó que "Tenerife ha mantenido conectividad a lo largo de 2025 con 23 aeropuertos peninsulares y Baleares, además de los aeropuertos canarios, y ha conectado con cinco nuevos aeropuertos nacionales con la isla, en comparación con 2024, Pamplona, Murcia, A Coruña, Badajoz y Melilla --operativa puntual en julio y agosto--".

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, "la previsión para el invierno apunta al refuerzo de la capacidad aérea desde ciudades como Sevilla, Málaga o Valencia, a las que se añaden Granada, Asturias, Vigo, Palma de Mallorca, Zaragoza o Valladolid, entre otras".

GOBERNANZA COMPARTIDA

El turismo peninsular generó unos 550 millones de euros en 2025, lo que supone cerca de un 3% más que el año anterior, y se ha incrementando tanto el gasto turístico diario en un 6,8%, como en el gasto turístico por persona, en un 2,3%.

Melwani añadió que "si bien las cifras son positivas", los resultados se traducen "en algo más valioso, confianza, estabilidad y calidad de vida".

En este sentido, señaló, "el modelo que defendemos es aquél que sitúa a las personas --el visitante y el residente-- en el centro de nuestra toma de decisiones y confiando en la colaboración y gobernanza compartida como motor de progreso".

De esta forma, subrayó, "Tenerife tendrá la oportunidad de seguir siendo un destino ejemplar y sostenible para futuras generaciones".

En conectividad, los datos reflejan que el tráfico nacional (Península y Canarias) ascendió a casi 4,1 millones de pasajeros en el año, un 4% más que en 2024.

El tráfico llegado desde Península y Baleares aumentó un 4,9% para un total de casi 2,5 millones de pasajeros en el año y el tráfico peninsular supone el 61,5% del tráfico nacional y el 24% del tráfico total llegado a Tenerife, que asciende a 10,5 millones de pasajeros en 2025.