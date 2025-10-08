Tenerife decide este octubre si prorroga su emergencia hídrica, con la que ha dado "un salto de diez años en dos"

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tenerife decidirá este 14 de octubre si prorrogará la situación de emergencia hídrica declarada en la isla. La mesa de la sequía se reunirá previsiblemente en esa jornada para proponer o no al consejo de gobierno continuar esta medida. La decisión responderá a si se precisa de su ampliación para abordar infraestructuras "críticas" y con ellas poder alcanzar un objetivo: 63.000 metros cúbicos de agua al día.

Así lo ha comunicado la presidenta insular, Rosa Dávila, en rueda de prensa donde ha hecho un balance de la situación tras esta medida, subrayando con ello el "salto de diez años" dado en "apenas dos de declaración de emergencia hídrica", que ha logrado poner "en marcha" infraestructuras en las que no se había avanzado y, entre otros asuntos, alcanzar un 50% del objetivo concreto de la decreto de emergencia.

Dávila ha insistido en la mejora de la situación insular en este aspecto, ya que, ha dicho, se ha pasado el "verano sin adoptar ninguna medida de las contempladas respecto a la restricción". Además, ha precisado, las balsas a un 28% de su capacidad, registrando la mejor cifra en los últimos tres años.

Respecto a las proyecciones de la corporación, ha añadido que, teniendo alcanzado ya el 50% del objetivo previsto, 35.000 metros cúbicos de agua a diario, el reto actual es alcanzar los 63.000 metros cúbicos, mientras "la mayoría" de las infraestructuras que los permitirán están "en marcha".

"Desde 2026 se venía con una sequía persistente, y la emergencia hídrica era absolutamente necesaria", ha aseverado la presidenta insular.

17 MILLONES EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

El Consejo de Gobierno Cabildo de Tenerife de este miércoles ha aprobado la realización de un abono anticipado de 16.705.115,20 euros a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), en el marco del convenio para la ejecución y explotación de las actuaciones de saneamiento y depuración.

El proyecto global de saneamiento y depuración contempla intervenciones clave en los sistemas de Arona Este, Tenerife Oeste, Acentejo, Granadilla y Valle de La Orotava, con el objetivo de modernizar las infraestructuras hidráulicas, mejorar la calidad del agua y garantizar la sostenibilidad medioambiental, según ha precisado la corporación insular en una nota de prensa.

En concreto, el nuevo pago aprobado corresponde al 40 % de los fondos adelantados por ACUAES para la ejecución de las obras previstas, y se divide en dos partidas: 13.219.064,00 euro, correspondientes al 40 % de la previsión de ejecución a 31 de diciembre de 2025, y 3.486.051,20 euro, en concepto de ajuste por la ejecución acumulada en 2024, que fue superior a la inicialmente estimada.

El convenio establece que el Cabildo deberá devolver a ACUAES las cantidades adelantadas con una actualización anual del 1,5% durante un máximo de 30 años, garantizando el principio de indemnidad económico-financiera de la empresa estatal.

Asimismo, el Cabildo participa en la financiación de las obras con una aportación total de 55,1 millones de euros (23,6 % de la inversión), además de las contribuciones europeas del 36,4 % y la financiación directa de ACUAES, que asume el 40 % restante.

El acuerdo incluye también un reajuste del gasto plurianual del convenio, con el fin de adaptar las previsiones de pago a la ejecución real de las actuaciones.