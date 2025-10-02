Tenerife hace balance en gestión de residuos: "cifras récords" que revierten "graves incumplimientos" en el pasado

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este jueves un balance de la gestión de residuos en la isla, destacando una inversión "transformadora" de más de 60 millones de euros en infraestructuras, vehículos e innovación.

En una nota de prensa, la consejera insular, Blanca Pérez, ha advertido que esta gestión ha permitido "alcanzar cifras récord" en la recuperación de materiales y una reducción drástica de la huella de carbono, revirtiendo una situación "de graves incumplimientos" heredada del mandato anterior, y que ha tenido el objetivo de posicionar a Tenerife como un referente nacional en sostenibilidad.

Así, desde el inicio del mandato, se ha logrado un aumento del 50% en la recuperación de materiales en la planta de tratamiento mecánico en comparación con los datos de julio de 2023, con una previsión de alcanzar un incremento del 127,65% a finales de 2025. Este avance, fruto de la aceleración de las obras de mejora en la planta, ha evitado el vertido de 63.089,58 toneladas de residuos, lo que supone un descenso del 34,57%.

INVERSIONES

El director insular de Residuos, Alejandro Molowny, ha detallado el esfuerzo inversor se ha centrado en varias áreas clave, con un presupuesto total para obras e infraestructuras que supera los 55 millones de euros. Más en detalle, para la renovación de flota, se han incorporado 57 nuevos vehículos y maquinaria móvil, con una inversión de más de 4,1 millones de euros.

En el apartado de modernización de plantas, destacan los 19,4 millones de euros para la planta de tratamiento mecánico y los 18,3 millones para la ampliación de la planta de tratamiento biológico, que pasará de tratar 76.000 a 210.000 toneladas anuales. Mientras, en autosuficiencia energética, se cuenta con una inversión de más de 7 millones de euros en cogeneración y energías alternativas. En ese sentido, el Complejo Ambiental no solo cubrirá su propia demanda energética, sino que inyectará 2,4 MW a la red insular, energía suficiente para 8.410 viviendas.

En Innovación y Desarrollo (I+D+i), se están ejecutando 10 proyectos de investigación punteros con una dotación de 10,4 millones de euros.

REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO

Pérez ha dicho que todas estas acciones han generado un impacto medioambiental muy positivo, logrando una disminución anual de 102.217 toneladas de CO2 equivalente. Esta cifra equivale a las emisiones "de 22.500 vehículos en un año o al consumo eléctrico de 60.000 hogares".

Por ello, el Cabildo ha buscado reforzar los programas de educación y concienciación ambiental. Así, en 2024, se batió "el récord" de visitas al Complejo Ambiental, con más de 4.000 asistentes. Los puntos limpios también alcanzaron cifras históricas con 296.099 usuarios, un 6% más que el año anterior. "Tenerife Moda Sostenible" y la participación en la implantación del sistema de gestión textil "Re-Viste", se han convertido, en paralelo, en una iniciativa "pionera" que, para la corporación, sitúa a la isla a la vanguardia de la economía circular en el sector de la moda.