Tenerife lidera la bajada del desempleo juvenil en el último año con un descenso del 16%

Archivo - EPA.- El Cabildo resalta la solidez de la economía de Tenerife: 7.390 ocupados más y bajada del paro al 12,6% - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tenerife es la región española en la que más ha descendido el paro juvenil en el último año, según los datos publicados este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondientes al mes de febrero, que lo fija en bajada anual del 16%, lo que equivale a 629 jóvenes desempleados menos que hace un año.

Esta caída del paro juvenil supera ampliamente el dato registrado en el conjunto de España, donde el descenso fue solo del 2,81% y también es más pronunciada que en el resto de Canarias, donde la reducción se situó en el 14,7%.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó en una nota que "cada vez más jóvenes acceden a empleos estables y con perspectivas de futuro gracias, en parte, al crecimiento de sectores emergentes que están generando numerosas oportunidades laborales".

En este sentido, destacó el impulso de campos estratégicos como la tecnología médica, el sector audiovisual y la inteligencia artificial, que están ganando cada vez más peso en el tejido productivo de la isla y contribuyen de forma decisiva a la diversificación económica de la isla.

Asimismo, subrayó la estrategia aeroespacial puesta en marcha por el Cabildo de Tenerife para consolidar a la isla como un referente en innovación tecnológica, una iniciativa que prevé la creación de 500 empleos directos en el medio plazo.

La "extraordinaria" disminución del paro juvenil coincide, además, con un contexto de fuerte crecimiento de la inversión extranjera en Tenerife, apuntan desde la corporación.

Según datos de Why Tenerife?. la isla concentra aproximadamente la mitad de las empresas internacionales implantadas en Canarias, compañías vinculadas a grandes proyectos globales que generan en torno a 13.500 puestos de trabajo.

MÁS DE 9 MILLONES PARA FOMENTAR EL EMPLEO JOVEN

Dávila recordó que desde la corporación insular se realiza, además, un esfuerzo sin precedentes para incentivar el empleo joven, con una inversión superior a los nueve millones de euros en programas dirigidos específicamente a favorecer la inserción laboral de este colectivo.

"Solo así garantizamos que puedan construir su futuro profesional aquí, en Tenerife, sin tener que buscarlo fuera", expresó.

Entre estos proyectos destacan los programas de Garantía Juvenil, con 2,5 millones de euros; el proyecto Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE), dotado con 4,1 millones y el programa Práctica Cabildo 2025, con una inversión de 2,5 millones de euros, que ha permitido la contratación de 368 personas.

El Cabildo también facilita la contratación de 160 jóvenes titulados en situación de desempleo, con un presupuesto de más de 3,7 millones.

Por su parte, el consejero de Empleo, Efraín Medina, resaltó que estos datos reflejan que se va "por el buen camino", que el esfuerzo que se hace junto a los ayuntamientos, los centros de formación y el tejido productivo "está dando resultados concretos".

"Nuestra prioridad es seguir acompañando a quienes más lo necesitan, especialmente a los jóvenes, a las mujeres y a las personas que llevan más tiempo buscando trabajo", destacó.

La dinamización económica que vive Tenerife se refleja, del mismo modo, en las cifras de paro globales.

En el último año, el desempleo ha descendido en la isla en 5.685 personas, hasta situarse en 62.923, lo que supone una caída del 8,2%, un dato más favorable que la media autonómica, donde la reducción anotó un 7,7%.

También ha bajado a nivel mensual, con 59 demandantes menos (-0,09%), rompiendo así la tendencia registrada en el resto de España, donde el paro subió en febrero en 3.584 personas respecto al mes anterior (+0,15%).

Los datos arrojados por el SEPE indican igualmente que el paro en la isla ha bajado en 11.381 personas desde que comenzó el mandato, en julio de 2023, una caída del 15%.

La evolución positiva del mercado de trabajo en la isla se aprecia, además, en las nuevas contrataciones, que alcanzaron en febrero un total de 23.910, esto es, 397 más que en el mismo período del año anterior (+1.695).

Este dato implica que Tenerife concentró casi la mitad de todos los nuevos contratos suscritos en febrero en Canarias, y refleja la diversificación progresiva de la economía insular.