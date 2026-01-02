Tenerife mantiene activo el PEIN por fuertes vientos y fenómenos costeros debido a la borrasca 'Francis' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife mantiene activo el Plan de Emergencia Insular (PEIN) de manera preventiva ante la situación de alerta por vientos y fenómenos costeros desde este viernes por el paso de la borrasca 'Francis'.

En concreto, la institución insular ha insistido en tener especial precaución con el mar en las costas del norte, pero también en todo el litoral de Buenavista del Norte, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje y Arona. Así, se isnta a la prudencia ciudadana para evitar desplazamientos innecesarios y acercarse a la costa.

La Aemet mantiene en la isla avisos por rachas de viento, que probablemente alcanzarán o superarán los 80 km/h hasta mañana a las 18:00 horas, sobre todo en las zonas altas, en la cordillera dorsal, en el municipio de La Laguna y en la vertiente sur, así como de fenómenos costeros para este viernes por viento de fuerza 7 en la costa del área metropolitana (Tacoronte, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Candelaria).

El sábado se espera, además, oleaje de mar combinada de 4 a 5 metros en toda la costa norte de Tenerife.

Para el fin de semana, se prevén lluvias débiles ocasionales o puntualmente moderadas en zonas del norte y del oeste de la isla. Y respecto al viento, soplará del oeste, y se prevé que sea moderado con intervalos localmente fuertes en el mar, en algunas zonas de costa (del norte y del sur) y de medianías, y en el Parque Nacional del Teide. No se descartan rachas muy fuertes, que podrán alcanzar o superar los 70 - 80 km/h.

El otro elemento importante el estado del mar, empeorará notablemente mañana por oleaje en el norte, pero también habrá olas más grandes de lo habitual en los municipios del oeste, con viento del oeste que empujará el mar a tierra en la misma dirección de las olas y mareas vivas de luna llena y coeficiente algo.

Por su parte, en las costas del todo el norte se prevén olas de más de 4 metros durante el día, y habrá una pleamar a mediodía, sobre las 13:10-13:30 horas. La siguiente pleamar destacable con olas puntuales rondando los 4 metros será la de las 01:10-01:30 horas de la madrugada del domingo.

RECOMENDACIONES

Asimismo, recuerda la institución, es recomendable tener especial cuidado con el mar en las costas del Norte, pero también en todo el litoral de Buenavista del Norte, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, y Arona.

El domingo se prevé lluvia débil, sobre todo en el norte, y viento, que irá a menos durante la segunda mitad de la jornada. Si nada cambia, también se prevé lluvia para el lunes por el norte, sobre todo por la mañana.

Ante la situación, se recomienda a los municipios la adopción de las medidas preventivas necesarias, especialmente en zonas inundables, playas y lugares de baño, además de zonas de especial afluencia en estos ámbitos, como reforzar la vigilancia y señalización de puntos críticos del litoral ante el impacto del oleaje.

También se insta a revisar infraestructuras en general, con especial precaución en los muros de contención, taludes y redes eléctricas, así como asegurar mobiliario urbano, iluminación y decoración navideña, señalética y elementos susceptibles de ser desplazados por el viento.

En paralelo, se recomienda a la población seguir las indicaciones de autoprotección emitidas por las autoridades de protección civil.

En cuanto a los recursos desplegados, se han movilizado efectivos de Bomberos, Brifor, CECOPIN, Agrupaciones de Protección Civil, Cruz Roja, Carreteras y Guardias Rurales. Mientras que el CECOPIN se encuentra en situación de refuerzo desde el día 1 de enero, hasta la finalización de las alertas.