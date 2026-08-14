Tenerife mantiene su capacidad de crecimiento y de "tracción" en el empleo con el 43% de los ocupados en Canarias

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tenerife mantiene su capacidad de crecimiento a lo largo del segundo trimestre, pese a registrar una leve moderación, destacando su capacidad de "tracción" sobre el mercado de trabajo regional, ya que concentra el 43% del total de personas ocupadas en las islas.

Así lo advierten los resultados Boletín de Coyuntura Insular de Tenerife del segundo trimestre de 2026, presentados en rueda de prensa este viernes por el consejero insular de Industria y Comercio, Manuel Fernández, y la directora general de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez.

Así, desde el punto de vista del conjunto de los sectores productivos en la isla, la actividad turística registró una leve moderación en el segundo trimestre en contraste con la dinámica de otros sectores como la construcción y la industria, así como la agricultura, que mantuvieron su actividad con señales positivas.

En cuanto al tejido productivo, el estudio observa un mantenimiento de la estabilidad en el número de empresas, con un crecimiento interanual del 0,4%, lo que supone 121 empresas más al cierre del segundo trimestre respecto al año anterior. "No se ha producido una caída del tejido productivo, pero sí una estabilidad que llevamos experimentado los dos últimos años", ha señalado Pérez.

Entre los indicadores, La Cámara destaca la matriculación de turismos en el segundo trimestre, un dato que crece "con fuerza" respecto al primer trimestre del año con un 11,4%. Asimismo, en los primeros seis meses del año, se matricularon 11.992 vehículos, que es un 11% más que los que se matricularon en el mismo periodo de 2025.

La moderación de la actividad económica registrada en el segundo trimestre también se trasladó al Indicador de Confianza Empresarial, donde los empresarios expresaron su "cautela" y pesimismo ante la situación económica actual, influenciada por el clima nacional e internacional, retrocediendo en un 1,7%. Sin embargo, de cara al verano las expectativas vuelven a ser positivas como consecuencia de la reactivación de la actividad, sobre todo de la turística.

SECTORES PRODUCTIVOS

Por sectores productivos, el número de empresas en el sector primario creció "con fuerza". A la inversa le pasó a la industria, que moderó el número de empresas registradas con una caída interanual del 1,1%, una cifra que a priori no resultaría significativa, ya que supondría una caída de 15 empresas en un sector que es "muy amplio".

La construcción también registró cifras positivas, con crecimientos en el número de empresas --un 2,8% más, lo que supone 69 empresas más, así como trabajadores durante el segundo trimestre. Lo mismo ocurrió en el sector servicios, el más importante en términos de volumen, que registró un crecimiento interanual del 1,5%. Por su parte, el empleo también registró un ascenso del 2,5% en el periodo.

MEDIDAS DE MEJORA

La Cámara de Comercio ha defendido este viernes seguir trabajando en la consolidación de las cifras en la isla con su apuesta por "ejes estratégicos" que, por un lado, permitan mejorar el crecimiento de las empresas, trabajando en el reto de la simplificación administrativa y en facilitades para fomentar la inversión.

A ello suman la importante de aumentar la productividad en la isla, con incorporaciones de nuevas tecnologías y formación, así como con la mejora de la movilidad y las infraestructuras en la isla para propiciar más competitividad y un entorno económico más favorable.

Además, detallan, también es preciso apostar por la diversificación económica en la isla, así como por la formación y la cualificación con el fin de reducir las tasas de desempleo estructural y adecuar la oferta y la demanda tanto en los nuevos nichos de empleo como en los tradicionales, donde persisten las "dificultades" para encontrar personal cualificado.

La entidad cameral ha defendido, además, la necesidad de continuar trabajando en la competitividad del sector turístico, con el fin de que su actividad y empleo no se vean afectados ante posibles "moderaciones" estacionales en la llegada de turistas a la isla. "Durante estos años, (el turismo) no solamente ha crecido en cantidad sino también en rentabilidad, aportando valor al destino, y en esa línea se tiene que seguir trabajando", ha añadido Pérez.