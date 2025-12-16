Tenerife y La Palma acogerán en octubre el Starmus "más ambicioso", dedicado a la "búsqueda de la verdad"

Hintze (i); Migdalia Machín (2i); Garik Israelian (c); Rosa Dávila (3d); Brian May (2d); y Juan José Martínez Díaz (d); durante la presentación oficial de Starmus VIII, que se celebrará en Tenerife y La Palma en octubre. - Thomas Krych/Europa Press

LONDRES, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival de divulgación científica, arte y música Starmus, uno de los mayores y más prestigiosos del mundo, recalará en octubre de 2026 en las islas de Tenerife y La Palma, en el que será el programa "más ambicioso" hasta el momento, dedicado a la "búsqueda de la verdad", científica y moral.

En Canarias confluirán varios premios Nobel, astronautas, artistas, exploradores y pensadores de talla mundial para afrontar esta misión. Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa el cofundador y director de Starmus, Garik Israelian, quien remarcó que el festival centrará su VIII edición en "unir dos visiones: la cósmica y la planetaria", personificadas en las figuras del físico Stephen Hawking y la bióloga y activista Jane Goodall.

Se trata, explicó, de poner encima de la mesa "la ciencia, la verdad, la compasión y el planeta que compartimos" para intentar dar cumplimiento a una "misión" que depositaron en Starmus los dos científicos.

El 'Starmus VIII: La búsqueda de la verdad', que tendrá lugar del 17 al 22 de octubre de 2026 en las islas de Tenerife y La Palma, cuenta con el patrocinio y la colaboración del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y el Cabildo de La Palma, como parte del compromiso de estas instituciones con la ciencia, la cultura, el conocimiento y la proyección internacional del archipiélago.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que participó en la presentación oficial, destacó que "Tenerife ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental en la realización de este evento, no solo como sede, sino como un hogar para la ciencia y la cultura".

"A lo largo de los años, hemos trabajado incansablemente para garantizar que Starmus continúe creciendo y que nuestras islas sean un referente global en la divulgación científica. Este año, con el 10º aniversario de la Medalla Stephen Hawking y la presentación de la nueva Medalla Jane Goodall Earth, reafirmamos nuestro compromiso con la ciencia, la protección del planeta y el futuro de la humanidad", incidió Dávila.

Este acto marca el inicio de la celebración del 10º aniversario de la Medalla Stephen Hawking, que, además, tuvo lugar su primera entrega en 2016 en el Auditorio de Tenerife.

UNA EDICIÓN PARA REMEMORAR A HAWKING Y LANZAR LA MEDALLA JANE GOODALL

Y es que exactamente hace diez años Starmus y el profesor Hawking se unieron en la Royal Society para lanzar la Medalla Stephen Hawking a la Divulgación Científica. Para esta VIII edición el festival resaltará este aniversario y presenta también la nueva Medalla Jane Goodall Earth, un premio global que reconoce a las voces más influyentes que trabajan para proteger nuestro planeta, defender la biodiversidad y redefinir la relación de la humanidad con el mundo natural.

El también cofundador de Starmus, astrónomo y mítico guitarrista de la banda Queen, Brian May, explicó que "Jane Goodall y Stephen Hawking son dos espíritus que cambiaron nuestra forma de ver el mundo: uno mirando hacia las estrellas, la otra recordándonos la urgencia de proteger la vida bajo nuestros pies.

Es por ello, mantuvo, que la intención del festival es que "sus legados se reúnan en Starmus", en algo que destacó como "profundamente conmovedor y necesario para nuestro tiempo". El hijo de Jane Goodall, Hugo van Lawick Goodall, explicó que su madre "sintió un profundo cariño por Canarias y por Starmus".

Y es que en 2025, Jane Goodall visitó Tenerife, donde impartió una conferencia en la Universidad. Ese mismo año participó en Starmus La Palma 2025, interviniendo en actividades científicas, educativas y humanitarias, además de recibir la Estrella en el Paseo de la Ciencia de La Palma.

Su relación con Starmus como miembro del Consejo Asesor, conferenciante y laureada con la Medalla Hawking culminó con su decisión personal de conceder a Starmus el honor de crear una medalla que lleve su nombre.

"Saber que su mensaje seguirá vivo a través de esta medalla, junto a la de Stephen Hawking, es algo que nuestra familia aprecia con enorme gratitud. Ella siempre creyó en el poder de la ciencia unida al corazón humano", culminó su hijo.

CANARIAS, EN EL "CENTRO DEL DIÁLOGO MUNDIAL ENTRE CIENCIA Y CULTURA"

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, resaltó la importancia de este encuentro para la proyección de las islas y para situar Canarias en el "centro del diálogo mundial entre ciencia, innovación y cultura".

"Para nuestro archipiélago es un honor, y una gran responsabilidad, acoger un evento internacional que inspira, conecta conocimiento y acerca la ciencia a la ciudadanía. Canarias ha demostrado que desde estas islas se puede hacer ciencia de excelencia y liderar un modelo en el que innovación, creatividad y sostenibilidad avanzan juntas", aseveró.

En este sentido, la consejera canaria dijo que las islas es "un territorio que entiende la divulgación científica no como un complemento, sino como un valor estratégico, y Starmus 2026 nos permitirá proyectar al mundo a Canarias como un espacio de referencia para el conocimiento, la divulgación y el futuro". Al encuentro de este martes asistió también el consejero Insular de Investigación, Innovación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez Díaz.

En la presentación de este martes, asimismo, participaron el astrónomo Real del Reino Unido, Lord Martin Rees; el premio Nobel de Física Sir Roger Penrose y el empresario y filántropo Lord Michael Hintze, todos amigos personales y colaboradores muy cercanos de Hawking.

Hintze resaltó que "Stephen creía que comunicar la ciencia era una responsabilidad moral" y Jane "dedicó su vida a enseñarnos a cuidar nuestro hogar". "Que sus voces se unan en Starmus envía al mundo un mensaje de esperanza, de verdad y de responsabilidad compartida", incidió.

También intervinieron Emmanuelle Charpentier, Premio Nobel de Química y miembro del Consejo de Starmus y Tony Fadell, fundador del iPod, cofundador del iPhone y miembro a su vez del Consejo de Starmus.

ANDREA BOCELLI ESTARÁ EN CANARIAS

Asimismo, esta edición, que unirá "ciencia, arte, música, exploración y responsabilidad hacia el futuro del planeta", contará con la participación de Andrea Bocelli y otros artistas de prestigio mundial, que enriquecerán el programa musical del festival, aún por desvelar en su totalidad.

Starmus celebró sus ediciones en 2011, 2014 y 2016 en Canarias, llevando a las islas a Stephen Hawking, quien viajó en tres ocasiones con el festival, así como a legendarios astronautas del programa Apolo o artistas de talla mundial como Hans Zimmer, Brian May y Sarah Brightman.

Jane Goodall (1934-2025), fue fundadora del Instituto Jane Goodall y Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas, una de las científicas y humanitarias más influyentes de la era moderna. Su trabajo pionero con chimpancés transformó nuestra comprensión de la inteligencia, las emociones, la familia y las profundas conexiones que compartimos los seres vivos.