Tenerife podrá reforzar el Teide con más agentes cuando el Gobierno cierre el traspaso de competencias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha mostrado este miércoles su confianza por que el Gobierno de Canarias apruebe "lo antes posible" el decreto para que finalice el proceso de transferencia competencias del Parque Nacional del Teide a la corporación insular. Esto pondría fin al ejercicio de competencias delegadas y permitiría convocar plazas de agentes y de personal administrativo que "hace falta".

"Lo que ha pasado en los últimos años es que el Gobierno de Canarias no ha dotado de plazas al plazas al Parque Nacional, y hasta que esa competencia no pase a nosotros, no podemos convocar ni una sola plaza, ni reforzar con agentes del resto de la isla", ha expuesto en declaraciones a Europa Press el director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Pedro Millán.

Preguntado por las necesidades de ampliación de agentes que el Parque tiene, advierte de que el refuerzo de agentes tendría que verse ampliado, como mínimo, por encima de las diez plazas, debido "al nivel de ocupación que tiene" el Parque. Por ahora, asegura, se constan de cinco agentes.

Concreta Pedro Millán que la transferencia del Parque Nacional no solo ayudaría a cubrir al Parque de más agentes propios, sino que también a reforzar su control con otros agentes de la isla. "Podemos unificar toda la isla y que el Teide deje de ser un espacio aislado, donde están los profesioanles del Cabildo por un lado y los del Parque Nacional por otro", ha precisado.

De hecho, puntualiza, se trata de una cuestión también demandada por los trabajadores. "Los beneficios laborales que tiene el personal del Cabildo no los tienen ellos. El Cabildo tiene una mejor remuneración económica o tiene ventajas sociales que en el Gobierno de Canarias no lo tienen".

"Lo que le pedimos al Gobierno de Canarias es que la transferencia sea lo antes posible para poder cumplir también con los objetivos y, también, con lo que quiere la presidenta, Rosa Dávila, que es reforzar el Parque Nacional a todos los niveles", ha concluido Millán.

Apostilla el director insular de Medio Natural que en este proceso el Cabildo de Tenerife "no necesita dinero del Gobierno de Canarias, tan solo oficializar el proceso para que se pueda trabajar en la dotación de plazas. "Lo que pide el Cabildo es que la parte administrativa y jurídica se resuelva lo antes posible. (...) Sin esa transferencia, no podemos sacar convocatoria", ha señalado.