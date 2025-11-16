Tenerife pone en marcha un proyecto para valorizar su cultivo de la papa

Tenerife pone en marcha un proyecto para definir y valorizar su cultivo de la papa - CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo de Tenerife, a través de la consejería de Sector Primario, y el Grupo de Acción Rural han puesto en marcha esta semana un proyecto con el objetivo de valorizar el cultivo de la papa en la isla, una iniciativa que busca "definir y valorizar" los diferentes sistemas productivos de este tubérculo.

La iniciativa surge del trabajo coordinado entre el Cabildo, el GAR Tenerife, el Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna, que bajo la denominación 'Agrosistemas de la papa en la isla de Tenerife', según ha informado la corporación insular en una nota.

Además, destaca el Cabildo, el proyecto se realiza de la mano de generaciones de agricultores locales, tanto del sur como del norte de la isla, y consistirá en el estudio y definición de las diferentes variedades de cultivo, las altitudes a las que se produce o los manejos culturales de los agricultores, entre otras cuestiones.

HOJA DE RUTA

Así, durante los próximos meses, se procederá a definir geográfica, agronómica y socialmente las diferentes áreas tradicionales productoras: cotas medias y altas de la comarca de Chasna, Vilaflor, el macizo de Anaga, la comarca de Acentejo, el Valle de La Orotava, el área comprendida entre Icod El Alto y La Guancha y el macizo de Teno.

Todo ello se enmarca en el Plan Insular de la Papa, puesto en marcha en 2025, y consensuado con los agentes del sector y las organizaciones agrarias, con el objetivo de abordar la problemática del tercer cultivo más importante de Tenerife: el de la papa.

El Plan Insular de la Papa de Tenerife establece, asimismo, un marco de actuaciones que permiten reestructurar el sector de la papa en la isla en el ámbito de la producción y la comercialización, dando estabilidad y mejorando la competitividad del sector, además de incrementar la tasa de autoabastecimiento, según ha recordado la institución insular.