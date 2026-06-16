Tenerife se prepara para los 'Premios Anillos de Oro' de las series españolas: 23 galardones y Resines, premio de honor

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santa Cruz de Tenerife se prepara para acoger el próximo sábado la primera edición de los 'Premios Anillos de Oro' en la que se hará entrega de los 23 galardones a las mejores series del país entre más de 90 trabajos españoles e internacionales presentados como candidatos, así como el 'Premio de Honor' a Antonio Resines.

Tanto en la gala como en la gran alfombra roja que se ubicará a la entrada del Recinto Ferial, que arrancará a las 18.30 horas y estará abierta al público, se contará con la asistencia de gran parte de los nominados y multitud de invitados, siendo más de 150 rostros del audiovisual los que pasarán por el photocall.

Además de Resines, han confirmado asistencia nominados e invitados como Javier Cámara, Juan Ibáñez, Fernando Guillén-Cuervo, Unax Ugalde, Óscar Higares, Natalia Ferviú, Paula Prendes, Lidia San José, Fele Martínez, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos López, José M. G. Moyano, Diego San José, Bob Pop, Antonio Dechent, Nerea Rodríguez, Álex de la Croix, Maripaz Sayago, Cristóbal Garrido Rodríguez, Adolfo Valor, Fran Araujo, Pepón Montero, José Lamuño, Lisi Linder, Nikki García, Julia de Castro, Carla Quílez, Eva Leira, Yolanda Serrano, Nacho Díaz, Koldo Zuazua, Pepe Domínguez del Olmo, Alberto del Campo, Manuela Ocón, Helena Sanchís, Fernando García, Xelo Montesinos, Teresa Segura, Fernando Delgado-Hierro, Alejandro Catalán Fernández, Alba Lucío, Irene Rodríguez, Tatiana Rodríguez o Susana Herreras, Jean Cruz, Cathaysa González, Jon Lukas o Manuela Calle, entre otros, quienes además disfrutarán de una recepción junto a 'The Showroom Mag'.

A ellos se sumarán la periodista Elena S. Sánchez y el actor Santi Millán, que se subirán al escenario del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife para conducir esta gala como presentadores, junto al humorista canario Abián Díaz como monologuista.

Además, durante la gran 'Fiesta de las Series', que tendrá una duración de aproximadamente dos horas y media, se contará, entre otras sorpresas, con las actuaciones musicales de Belén Aguilera, Kiki y Soleá Morente, La Bien Querida, Ale Acosta, Las Revoltosas y la Orquesta Filarmónica de Tenerife, dirigida por Diego Navarro.

Las entradas para público general, prácticamente agotadas, pueden adquirirse por solamente 10 euros en la web de los galardones, recoge una nota de la organización.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destaca que "acoger la primera edición de los Premios Anillos de Oro en Tenerife es una magnífica noticia para la isla, que refuerza el posicionamiento de la isla como destino vinculado a la cultura, la creatividad y la industria audiovisual".

Afonso añadió que "Tenerife se consolida como un espacio de encuentro para el talento nacional e internacional del sector de las series, un ámbito en plena expansión que genera oportunidades económicas, proyección exterior y empleo cualificado".

Por su parte, el consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, afirma que es "un orgullo que Tenerife sea el escenario donde la industria se reconozca a sí misma, celebrando el talento y la calidad de las series españolas en un entorno único".

Asimismo, añadió que "estos premios consolidan la posición de la isla como territorio referente para la creación, producción y difusión de contenidos, en un momento de gran expansión de las series a nivel nacional e internacional".

ACTIVIDADES PARALELAS EN LOS ESPACIOS TEA Y MUNA

Amén de todo ello, y en el marco de los premios, los espacios TEA y MUNA acogen los días 19 y 20 un programa de actividades paralelas abiertas a la industria profesional audiovisual, público y prensa, cuya inscripción también puede realizarse en la web de los premios.

Estas actividades arrancarán con la mesa redonda 'Los imprescindibles de las series. El equipo de arte: crear mundos para las series', a cuyo término tendrá lugar la 'máster class' 'Crear lo imposible: postproducción y VFX en las series'.

El sábado será el turno para la mesa redonda 'Plataformas y cadenas: qué buscan hoy para producir y adquirir series', los encuentros profesionales 'One to one' y el encuentro 'Cómo se crean las series que marcan la industria'.