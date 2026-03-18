Tenerife recibe el premio al Mejor Destino Español 2026 en los Forbes Travel Awards

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, recibe, en nombre del Cabildo, el premio a la isla de Tenerife como 'Mejor Destino Español 2026' en los Forbes Travel Awards - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tenerife ha recibido este martes el premio al Mejor Destino Español 2026, otorgado en los Forbes Travel Awards, por su "trayectoria, el liderazgo y la contribución" a la industria turística global.

El galardón fue recogido por la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, en la gala celebrada este martes en la Forbes House de Madrid. Estos premios reconocen la importancia y valor que aportan a la industria turística diferentes organismos, destinos, empresas y establecimientos, según informa el Cabildo.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, ha celebrado un reconocimiento que "consolida a Tenerife como un referente internacional" en la industria turística, un logro que habría sido fruto de una "estrategia basada en la calidad, la sostenibilidad y la diversificación de la oferta".

"Es el resultado del esfuerzo conjunto de administraciones, empresas y profesionales del sector, que trabajan de manera coordinada para posicionar la isla entre los destinos más competitivos del mundo", ha dicho.

"Quiero agradecer especialmente a todos los profesionales de la isla que de manera directa e indirecta trabajan en el sector, con compromiso y dedicación, y hacen posible que Tenerife siga siendo reconocida a nivel internacional", ha añadido, por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani.

SOBRE LOS FORBES TRAVEL AWARDS

El Forbes Travel Award 2026 al Mejor Destino Español a Tenerife destacaría a la isla como destino turístico gracias "a un clima perfecto, una diversidad de paisajes espectaculares, desde frondosos bosques del Terciario y acantilados de vértigo al icono de la naturaleza que es el Teide pasando, por supuesto, por playas de película".

"La isla de Tenerife es, en cualquier momento del año, el destino ideal para los visitantes más exigentes que, desde la gastronomía al turismo activo, buscan exclusividad y experiencias únicas", añaden.

Durante la gala, presidida por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se entregaron también los galardones de las restantes categorías entre las que se encontraban las de mejor ciudad, compañía aérea, mejor destino internacional o mejor hotel gourmet. En esta última resultó ganador el Royal Hideaway Corales Resort.

Los Forbes Travel Awards 2026 son unos galardones estrictamente editoriales seleccionados de manera orgánica e independiente --sin procesos de inscripción ni candidaturas patrocinadas-- tras un proceso de deliberación, por el comité editorial de Forbes, presidido por Andrés Rodriguez, presidente de SpainMedia y editor y director de Forbes España, y formado por el equipo y los colaboradores de Forbes Travel.